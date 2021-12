Rafales de vent attendues dans presque toutes les provinces: le numéro 1722 est activé

Le SPF Intérieur a décidé mardi d'activer temporairement le numéro d'urgence 1722. Cette décision intervient après que l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) a émis un avertissement de mauvais temps.

Des rafales de vents entre 70 et 80 km/h dans les terres et jusqu'à 90 km/h à la mer sont attendues dans la journée. De fortes averses sont également à prévoir, en particulier dans le Hainaut. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux nécessitant une intervention des pompiers, il est donc possible d'introduire une demande via le guichet électronique ou via le numéro 1722.

L'administration recommande d'utiliser de préférence le guichet électronique 1722.be, "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger". Le numéro d'appel 1722 est également disponible mais un temps d'attente est à prévoir avant d'avoir un opérateur en ligne. Le 112 est réservé aux situations dans lesquelles une vie est en danger.