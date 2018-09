Racisme: le Mrax soutient Cécile Djunga

Après la tristesse et la colère, l’heure est au soutien à Cécile Djunga. Unia, le centre interfédéral de lutte contre la discrimination et le Mrax, se sont saisis du dossier.

Hier, la présentatrice de la météo a posté un message dans lequel elle nous apprenait qu'elle recevait régulièrement des messages racistes. Une vidéo visionnée près d'1 million de fois depuis mercredi soir. La direction de la RTBF compte poursuivre toutes ces personnes et le Mrax (le Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) apporte aussi son soutien à l'animatrice. Il rappelle qu'en 2018, le racisme est toujours le quotidien de nombreuses personnes en Belgique.

Passer de la libération de la parole raciste à la libération de l’acte raciste

Le racisme peut-être poursuivi pénalement, mais est-ce suffisant? Carlos Crespo, président du Mrax, pense que l’on pourrait aller plus loin. "L’an passé, le ministre de la justice avait dit que trois plaintes sur quatre pour racisme étaient classées sans suite. Quand on connaît les délais de traitement et l’arriéré judiciaire, il est sûr qu’il n’est pas évident, pour les gens de se lancer dans une telle démarche. Les outils juridiques existent, mais il faut peut-être réfléchir à une consolidation et un renforcement puisque l’on se rend compte, depuis l’été, que l’on est en train d’atteindre un nouveau phénomène qui consiste à passer de la libération de la parole raciste à la libération de l’acte raciste. On a vu ce qui s’est passé à Anderlues et au Festival Pukkelpop, à Aarschot. On est vraiment passé à la vitesse supérieure. Il est donc aujourd’hui indispensable d’étoffer la législation, de l’adapter. Et de faire en sorte qu’il y ait un suivi plus efficace de ces plaintes. "

Sur base de chiffres communiqués, entre 2012 et 2017 plus de 4500 plaintes ont été déposées dans ce cadre. 3/4 ont été classées sans suite.