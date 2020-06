Racisme : le député bruxellois Ecolo Kalvin Soiresse déposera plainte ce lundi

Kalvin Soiresse rejoint ainsi le député-bourgmestre de Ganshoren, Pierre Kompany (cdH) qui a lui aussi décidé de porter plainte avec d’autres députés humanistes suite à des messages racistes reçus après qu’il ait demandé des excuses à la Belgique pour la colonisation du Congo. Kalvin Soiresse a par ailleurs expliqué que les attaques racistes n’étaient pas récentes. "Je les recevais déjà à l’époque", lorsque celui-ci coordonnait l’ASBL Mémoire Coloniale et Lutte contre les discriminations. "J’ai une pensée émue pour des gens comme moi qui subissent ce racisme : mon aîné bourgmestre Pierre Kompany mais aussi et surtout les femmes, parce que les femmes subissent une double peine. Elles sont victimes de sexisme et de racisme. On le connaît chez Ecolo parce que nos coprésidentes successives, Zakia Khattabi et Rajae Maouane, le subissent".