Rachid Madrane: aucun assistant de justice n'a été amené à rencontrer le tueur de Liège

Lors de la réalisation d'une enquête sociale en vue d'un congé pénitentiaire, aucun membre du personnel de l'administration des Maisons de Justice n'est amené à rencontrer directement le justiciable, a souligné jeudi le ministre charge de ces instances, Rachid Madrane.

Lors d'un débat à la Chambre dans l'après-midi, le ministre de la Justice Koen Geens a semblé évoquer la prise en compte d'un avis émis par un assistant de justice, administration de la Communauté française, pour accorder le congé pénitentiaire de Benjamin Herman, qui a tué trois personnes mardi à Liège, relève M. Madrane, ministre en charge des Maisons de Justice au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Enquête sociale

Or, "le rôle de l'assistant de justice dans ce dossier a été uniquement d'exécuter une enquête sociale en vue du congé pénitentiaire, ce qui consiste à donner un aperçu du milieu d'accueil du justiciable pendant l'éventuel congé pénitentiaire. Dans son rapport, l'assistant de justice indique aussi les possibilités d'accueil et l'engagement du milieu d'accueil à l'égard du justiciable", précise le ministre PS dans un communiqué.

"Par conséquent, lors de la réalisation de l'enquête sociale, aucun membre du personnel de l'administration des Maisons de Justice n'est amené à rencontrer directement le justiciable", souligne-t-il.

Il ajoute que cette enquête est un élément qui doit être apprécié à la lumière d'autres avis, et que ce n'est en aucun cas l'assistant de justice qui participe à une délibération et encore moins à une décision d'octroi d'un congé pénitentiaire. "Je ne voudrais pas que l'on puisse croire que des assistants de justice ont rencontré M. Benjamin Herman et ont jugé de sa personnalité, alors que ce pas le cas", dit encore le ministre Madrane.