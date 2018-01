"Raccourcis", "slogan", "silences"... La Ligue des Droits de l'Homme répond à Charles Michel

Le message publié ce mardi par le Premier ministre Charles Michel (MR) pour défendre sa politique migratoire n'a pas convaincu la Ligue des Droits de l'Homme (LDH). Celle-ci dénonce ce mercredi, via Facebook également, une communication qui "n'apporte pas les réponses indispensables et contient de nombreux raccourcis et des explications simplistes".

La "politique migratoire humaine et ferme" avancée par le Premier ministre n'est qu'un "slogan destiné à rassurer les citoyens", écrit Me Alexis Deswaef, président de la Ligue des Droits de l'Homme, dans un long message.

S'il n'y a pas de deuxième Calais à Bruxelles, c'est grâce aux citoyens

Pour l'avocat, "s'il n'y a pas de deuxième Calais à Bruxelles", c'est grâce aux "milliers de citoyens qui hébergent les migrants" et non "le fruit de l'action coordonnée et résolue du gouvernement" comme l'affirme Charles Michel.

Au sujet des Soudanais, le président de la LDH répète que l'invitation d'une "mission d'identification soudanaise, composée de trois fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, à savoir le cœur même de l'appareil répressif soudanais, était une faute grave".