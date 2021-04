Qvax : profiter des failles de sécurité pour détourner la longue file d'attente des " réservistes " ne change en rien l'ordre de vaccination

20.000 pendant la nuit, 40.000 à partir de 8 heures, 250.000 à la mi-journée faisaient la file sur la plate-forme Qvax, qui permet de s’inscrire sur la "liste de réservistes" afin de bénéficier en "last minute" d’une dose de vaccin non utilisée, a été prise d’assaut dès son ouverture officielle à minuit.

En fin de journée, la plate-forme dépassait le demi-million de demandes et plus de 100.000 se sont inscrites avec succès dont 35.000 Wallons.

Mais pour y arriver, c’était véritablement le parcours du combattant pour certains. Une demi-heure après l’ouverture, la file d’attente était de près de 10.000 personnes et ça s’est empiré au fil des heures ce matin. D’ailleurs, beaucoup d’internautes ont montré leur mécontentement sur les réseaux.

Ce n’est pas un plantage

Le site n’est pourtant pas "planté": il est juste victime de son succès, un peu comme les sites de réservations de billets. Mais une série de témoignages en attestent : avec beaucoup de patience et un peu de chance, ça fonctionne !

Après 9h d’attente, Jessica Mayon, candidate réserviste y croyait encore. "J’ai une petite crainte que ca plante au dernier moment mais après je relancerai la procédure si c’est nécessaire. J’espère vraiment pouvoir m’inscrire". D’autres se réjouissent de s’être inscrits rapidement. "Ce qui m’a interpellé c’est qu’on nous demande nos disponibilités pour les deux semaines qui suivent mais je m’attendais plutôt à des disponibilités sur le plus long terme. Je ne pense pas être rappelé dans les deux semaines qui viennent mais c’est toujours intéressant au cas où pour éviter de jeter des doses qui ne serviraient pas", explique Alain Dohet, "réserviste" vaccin.

Pour les autorités wallonnes, "ce n’est pas un couac mais un engouement pour la vaccination avec un site d’ordinaire utilisé pour le festival Tomorrowland".

"A mon avis, on aura encore plus de succès que Tomorrowland avec la vaccination donc on se réjouit mais en même temps, il faut aussi comprendre pour la vaccination que d’abord son tour viendra, que cette liste est une liste supplétive, qui vient en plus et qui concernera peut-être 1/10 maximum du nombre de vaccin qui est disponible chaque semaine", témoigne Christie Morreale, la ministre wallonne de la Santé.

By-passer la file d’attente ?

Sur la toile, de nombreuses astuces permettent d’accéder plus vite à l’inscription sur la plateforme. Des manipulations bien connues par les fans de Tommorowland puisqu’il est très fréquent qu’ils utilisent cette technique pour se procurer des tickets. Là-bas, c’est premier arrivé, premier servi. Mais en ce qui concerne Qvax, cela ne change en rien l’ordre de vaccination. C’est en tout cas ce que rappelle Yvon Englert, délégué général Covid-19 en Wallonie.

"Il n’y a pas de logique premier arrivé, premier servi. Donc quelqu’un qui se serait inscrit dans 48 heures aura les mêmes chances vendredi que quelqu’un qui s’est inscrit ce matin. Tout dépendra d’où il se trouve dans la liste des priorités pour se faire vacciner", avant d’ajouter qu’il ne faudrait pas créer de la désillusion puisque ce système n’augmentera en aucun cas le nombre de vaccins disponibles en Belgique.