Qvax, la liste de "réservistes" pour la vaccination, prise d'assaut dès son ouverture: ça fonctionne, mais il faut être (très) patient

20.000, 30.000 , et à partir de 8 heures, plus de 40.000 personnes dans la file d'attente: la plate-forme Qvax, qui permet de s'inscrire sur la "liste de réservistes" afin de bénéficier en "last minute" d'une dose de vaccin non utilisée, a été prise d'assaut dès son ouverture officielle à minuit.

Une demi-heure après l'ouverture, la file d'attente était de près de 10.000 personnes et c'est pire ce matin.

On annonce plus d'une heure d'attente, et beaucoup d'internautes mécontents sur les réseaux.

Le site n'est pourtant pas "planté": il est juste victime de son succès, un peu comme les sites de réservations de billets. Mais une série de témoignages en attestent: avec beaucoup de patience et un peu de chance, ça fonctionne!