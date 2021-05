Quiévrain : une maman et ses trois enfants perdent la vie dans l'incendie accidentel de leur maison

Quatre personnes, une mère de famille enceinte de 7 mois et ses trois fillettes d’un an, sept ans et huit ans, sont décédées dans la nuit de samedi à dimanche, dans l’incendie de leur maison de cité, à la rue de Wallonie, dans l’entité frontalière de Quiévrain. Le père, qui a sauté par la fenêtre pour échapper aux flammes, a été hospitalisé à l’hôpital Erasme à Bruxelles dans un état grave, a indiqué la Bourgmestre de Quiévrain, Véronique Damée.

"Nous avons été appelés vers 3 heures ce matin pour un incendie de bâtiment avec des personnes à l’intérieur" explique le lieutenant Nicolas Jandrain. "Le premier véhicule de secours constate que le logement est complètement embrasé. Lors de notre arrivée les flammes avaient déjà pris une telle ampleur qu’il était impossible pour nous de rentrer dans le bâtiment. Nous n’avions aucun signe de vie non plus des habitants aux fenêtres. Il était déjà trop tard."

Notons également que la maison voisine est endommagée au niveau de la toiture et il y a des dégâts liés aux eaux d’extinction. Les voisins vont donc être relogés. La femme décédée est également la maman d’autres enfants qui n’étaient pas présents lors du drame.

Le parquet de Mons a indiqué dimanche à la mi-journée que la cause de l'incendie accidentel a été confirmée. Le sinistre a, à priori, été provoqué par un problème électrique lié à un multiprise.