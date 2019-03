Qui va (veut) payer pour rénover le Stade Roi Baudouin ?

En début de semaine le dossier du stade national a été remis sur le devant de l’actualité par l’Union Belge de Football et les organisateurs du Mémorial Van Damme. Lors d’une conférence de presse en présence de sportifs belges prestigieux, ils ont annoncé en grande pompe qu’ils avaient LA solution pour la création d’un stade national digne de ce nom.

Après l’échec de la création d’un nouveau stade à Grimbergen sur le parking C, les sportifs proposent de rénover l’actuel Stade Roi Baudouin et Le temps presse, disent-ils car la Belgique a la chance d’avoir actuellement une génération dorée et il faut qu’elle puisse évoluer dans un stade digne de ce nom. Ils ont d’ailleurs déjà proposé un nom pour le futur stade rénové : Le Golden Generation Area.

Le problème c’est qu’il reste encore quelques détails (de taille…) à régler : dessiner les plans, trouver un entrepreneur et trouver 200 millions d’euros !

Cette sortie c’est donc surtout un appel au monde politique avant les élections. Mais comment réagissent les différents partis ? Sont-ils prêts à suivre les sportifs ? S’engagent-ils à rénover le stade Roi Baudouin ? Si oui, est-ce que ce sera via des investissements publics ou avec un partenaire privé ?

Débat Première 100% Bruxelles organise un débat ce vendredi autour de ces questions avec Marc-Jean Ghijssels, député bruxellois PS ; Benoît Hellings, échevin des sports Ecolo de la Ville de Bruxelles et Gaetan Van Goidsenhoven, député bruxellois MR