Qui va siéger dans la Commission spéciale de la Chambre du prince Laurent?

La commission spéciale de la Chambre qui entendra la défense du prince Laurent, que le gouvernement fédéral souhaite voire sanctionné pour sa participation non autorisée à un événement à l'ambassade de Chine, se réunira le 21 mars à partir de 10 heures, jusqu'au finish, a-t-elle décidé jeudi.

Présidée par Siegfried Bracke, la commission a officiellement été installée jeudi soir à l'issue de la séance plénière. Elle s'est choisie deux rapporteurs pour ses travaux: Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) et André Frédéric (PS).

Les membres de la commission sont: David Clarinval et Philippe Goffin (MR), Ahmed Laaouej et André Frédéric (PS), Francis Delpérée (cdH), Gilles Vanden Burre(Ecolo-Groen), Peter De Roover, Kristien Van Vaerenbergh et Peter Buysrogge pour la N-VA, Sonja Becq et Raf Terwingen pour le CD&V, Patrick Dewael (Open Vld) et Annick Lambrecht (sp.a).

Les petits partis, non constitués en groupes parlementaires, ont protesté en séance plénière contre leur non admission au sein de la commission.