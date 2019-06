Qui sera bourgmestre à Neufchâteau? Yves Evrard et Dimitri Fourny au coude à coude

C'est la fin du suspense à Neufchâteau. Après dépouillement de l'ensemble des bulletins, la liste "Agir ensemble" du bourgmestre sortant Dimitri Fourny obtient 2.220 voix et prend 9 sièges au Conseil communal. La liste "Pour Vous" emmené par Yves Evrard, remporte, elle, 2.132 voix et obtient 9 sièges également. "La Troisième Piste" arrive en 3e position avec 585 voix. Elle décroche un siège.

Voici ce que Dimitri Fourny a déclaré après l'annonce des résultats: " Les Chestrolais, aujourd'hui, ont clairement indiqué qu'il y a une première force politique à Neufchâteau: c'est le groupe "Agir ensemble". Ils ont aussi indiqué que la première personnalité qui compte sur Neufchâteau, et qui était la mieux élue, reste Dimitri Fourny. Les voix en termes de préférence restent prépondérantes et confirment que le travail qui a été accompli est un travail sérieux et soutenu par la population. Pour le surplus, il reste maintenant des discussions éventuelles à mener. Mais, vous connaissez mon point de vue là-dessus, puisque le mariage a été annoncé de longue date entre les uns et les autres. On va voir s'ils vont répondre à l'appel que je vais leur adresser de se mettre autour de la table. Je pense que si il n'y a pas cet effort de discussion, de conciliation, et de réflexion par rapport à la manière dont la cité doit être gérée politiquement sur Neufchâteau, on risque à nouveau de maintenir ce clivage important sur Neufchâteau et je ne le veux pas", a-t-il affirmé.

Dimitry Fourny renversé ?

Avec 9 sièges chacune, la liste de Dimitri Fourny et celle d'Yves Evrard sont donc au coude à coude. Ce sera donc le rôle de la troisième liste, "La 3e Piste" de déterminer avec qui elle voudra entamer les négociations. L’histoire semble donc se répéter à Neufchâteau. En 2012, déjà, les deux adversaires s’étaient retrouvés au coude à coude. Seuls quelques voix les départageaient. C’est grâce à l’appui de la 3e liste que Dimitri Fourny est devenu bourgmestre, renversant Yves Evrard. Six ans et demi, et une saga politico-judiciaire plus tard, c’est à nouveau la 3e liste, dénommée cette année " La 3e piste ", qui sera " faiseur de roi ", désignant le gagnant.

Toutefois, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Mariline Clementz, élue sur la troisième liste, a débuté les discusssions avec Yves Evrard. Avant le scrutin de ce dimanche, elle avait, en effet, déjà annoncé qu'elle ne s'allierait pas avec Dimitri Fourny.

L’histoire n’est pas encore terminée. Le bourgmestre sortant, Dimitri Fourny est inculpé dans le dossier de suspicions de fraude électorale. Dimitri Fourny n’est plus député, et ne jouit donc plus d’une immunité parlementaire. Si les élections de ce dimanche règleront le conflit politique, le volet judiciaire, lui, risque d’animer encore un peu la vie communale à Neufchateau.