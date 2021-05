Qui savait quoi concernant Jürgen Conings ? Des informations disponibles mais mal exploitées

A l’issue du débat en commission de la Défense, plusieurs éléments communiqués par la ministre de la Défense Ludivine Dedonder permettent d’en savoir plus sur les informations échangées entre les différents services de renseignements. Certaines dates sont précises, d’autres le sont moins. Une double enquête est lancée et l’on en apprendra officiellement plus déjà mi-juin. Selon les informations disponibles, début 2020, Jürgen Conings tient sur les réseaux sociaux des propos radicaux à caractère raciste et xénophobe.