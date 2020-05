Qui pour succéder à Gwendolyn Rutten ? L'élection à la présidence de l'Open Vld débute ce lundi

L’élection à la présidence de l’Open Vld, interrompue en mars à la suite de la crise du coronavirus, débute ce lundi. Quatre candidats, Bart Tommelein, Egbert Lachaert, Els Ampe et Stefaan Nuytten, s’affronteront pour déterminer qui succédera à Gwendolyn Rutten à la tête des libéraux flamands.

Le verdict du scrutin aurait déjà dû être connu en mars mais la crise sanitaire en a décidé autrement, poussant les libéraux du nord du pays à interrompre la procédure d’élection à leur présidence. Elle a finalement été relancée il y a peu.

Les votes débuteront finalement ce lundi à 10h00, par voie électronique ou par téléphone. Ils seront possibles jusqu’au vendredi 22 mai à midi. Si aucun des candidats ne décroche une majorité absolue, un second tour sera organisé la semaine prochaine. Il se clôturera le 29 mai à midi.

Les favoris

Dans cette course à la présidence, Bart Tommelein, 58 ans, et Egbert Lachaert, 42 ans, font figure de favoris. Le premier a déjà été chef de groupe à la Chambre, secrétaire d’Etat fédéral, ministre flamand et est actuellement bourgmestre d’Ostende. Egbert Lachaert, lui, est apparu sur la scène nationale en 2012, quand il a affronté Gwendolyn Rutten pour la présidence du parti. Il est aujourd’hui chef de groupe à la Chambre et principal opposant à la coalition arc-en-ciel défendue par les socialistes francophones.

Les deux autres candidats sont moins en vue, même si Els Ampe, éluée au parlement flamand, s’est distinguée ces dernières semaines par ses positions tranchées, sur Twitter, contre les mesures prises pour lutter contre le coronavirus.

Quant à Stefaan Nuytten, c’est un parfait inconnu au niveau national. Comptable, fiscaliste et courtier en assurances, il est originaire de Coxyde.