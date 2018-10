Coprésidence Ecolo: qui pour remplacer Patrick Dupriez?

Au sein d'Ecolo, l'annonce du retrait de Patrick Dupriez de la co-présidence a créé la surprise hier soir lors du Conseil de Fédération du parti. Si certains proches étaient dans la confidence depuis le milieu de la semaine, le lancement d'une procédure pour le remplacer rapidement a bien été lancée. Il s'agira d'achever, au cours des 10 ou 12 prochains mois, le mandat de Patrick Dupriez. Une procédure qui devrait aboutir dans moins de 3 semaines, avec la désignation d'une personnalité à même de mener la toute proche campagne électorale aux côtés de Zakia Khattabi.

Formellement, il n'y a que 3 critères: être membre d'Ecolo depuis au moins 6 mois, être wallon, pour que les 2 régions soient représentées au sein de la co-présidence, et être un homme puisque la parité de genre est de mise à la tête du parti vert.

Mais politiquement, le jeu n'est pas aussi ouvert que ça.

La première qualité du remplaçant de Patrick Dupriez sera d'être complémentaire avec Zakia Khattabi; Mais le souci est aussi celui de l'efficacité, donc être opérationnel immédiatement et notamment rompu à l'exercice médiatique.

Ecolo ne s'enferme dès lors pas dans des contraintes d'incompatibilité. Le futur co-président, ne devra ni renoncer à son poste de parlementaire s'il en exerce un, ni à une éventuelle candidature s'il se présente aux élections régionales, fédérales et européennes de mai prochain. Dans ce contexte, un contexte d'urgence, la liste des personnalités pressenties est finalement limitée: les députés fédéraux Jean Marc Nollet, et Georges Gilkinet et les députés Wallons Stéphane Hazée et Philippe Henry, ou encore l'ancien coprésident Jean Michel Javaux. Aucun ne s'est déclaré candidat. Zakia Khattabi va maintenant consulter. Elle proposera un nom le 30 octobre qui devra être validé le par l'assemblée générale d'Ecolo le 9 novembre.