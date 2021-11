Qui est Zuhal Demir, la "dame de fer" de la N-VA qui tente de bloquer la sortie du nucléaire ?

Zuhal Demir, la ministre flamande de l’Environnement, fait tout ce qu’elle peut pour contrer la sortie du nucléaire prévue par le gouvernement fédéral. Mais qui est cette Limbourgeoise d’origine kurde surnommée la "dame de fer" de la N-VA ? Souffle-t-elle un vent de renouveau au sein de la N-VA ? Elle refuse le permis pour une centrale à gaz à Vilvorde, au grand désarroi de la ministre fédérale de l’Énergie. Elle bloque un accord intra-belge sur le climat en pleine la COP26, jugeant l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévu pour la Belgique trop élevé. Portrait de Zuhal Demir, l’une des figures montantes de la N-VA qui incarne la vision "écoréaliste" du parti. De Genk à Anvers Née le 2 mars 1980 à Genk, Zuhal Demir est issue d’une famille kurde de travailleurs immigrés. Après ses études secondaires en latin-grec dans une école catholique de Genk, elle obtient une licence en droit à la Katholieke Universiteit Leuven. En 2004, elle s’établit à Anvers où elle deviendra avocate spécialisée en droit du travail. Ce n’est que six ans plus tard qu’elle se présentera pour la première fois sur les listes N-VA : aux élections fédérales de juin 2010, elle est élue avec 10.248 voix de préférence. Aux élections communales d’octobre 2012, Zuhal Demir est élue sur la liste N-VA dans le district d’Anvers et devient la nouvelle présidente du district. Elle occupe ce poste de début janvier 2013 à fin décembre 2015. Photos sexy dans P-Magazine Aux élections fédérales de mai 2014, Zuhal Demir double presque son nombre de votes de préférence (19.473) et continue à siéger à la Chambre. En mars 2015, alors âgée 35 ans, elle suscite par ailleurs la controverse après la parution d’une série de photos sexy où elle pose dans l’enceinte du Parlement fédéral belge pour le magazine flamand P-Magazine.

Zuhal Demir joue sa star au Parlement - 27/02/2015

Catherine Fonck, cheffe de groupe du cdH à la Chambre, réagit alors sur Twitter :

Ce n'est pas avec ce type de photos dans l'hémicycle de la Chambre que Zuhal Demir va donner de la crédibilité aux femmes politiques! 1/2 — Catherine Fonck (@catherinefonck) February 27, 2015

Si Zuhal Demir veut faire des photos sexys, c'est son choix, mais pas dans l'hémicycle de la Chambre! 2/2 — Catherine Fonck (@catherinefonck) February 27, 2015

La "dame de fer" Comme souvent en Flandre, les personnalités politiques sont invitées dans des émissions de divertissement. Et Zuhal Demir n’échappe pas à cette tendance : elle participe au célèbre quiz télévisé De Slimste Mens en 2016 où le présentateur se moquera gentiment de son accent limbourgeois. La même année, elle prend part à Terug naar eigen land, une émission de téléréalité où six "Bekende Vlamingen" (Flamands connus) se rendent dans des zones de conflit. L’idée est de parcourir la route que des réfugiés prennent vers l’Europe afin de les confronter à la réalité de la crise migratoire. ►►► À lire aussi : Vu d’Anvers : "Les politiques sont devenus des vedettes" selon le journaliste Jambers Lors du premier épisode, Zuhal Demir lâche sa première phrase polémique. Lors d’une visite dans un camp de réfugiés à Erbil en Irak, elle rencontre une femme qui souhaite s’installer en Europe. Elle lui lance : "Vous voulez une vie meilleure ? Rien n’est gratuit en Europe, vous devez vous en rendre compte." "Cette dame pensait qu’elle avait des tas de droits en Europe et qu’elle obtiendrait un appartement juste comme ça. Je lui ai remis les pieds sur terre. Chez nous, rien n’est gratuit, tout le monde doit travailler", se justifiera-t-elle. On comprend mieux pourquoi on la qualifie de la "dame de fer". Secrétaire d’État contre Unia En février 2017, elle délaisse ses fonctions de députée fédérale pour passer au gouvernement Michel. Elle y remplace Elke Sleurs au poste de secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l’Égalité des chances, aux Personnes handicapées et à la Politique scientifique. Elke Sleurs quitte le fédéral pour préparer les élections communales à Gand, qui se sont transformées en un échec cuisant pour la N-VA. À peine arrivée à son poste, Zuhal Demir se lance à l’assaut d’Unia, le centre fédéral d’égalité des chances qui tombe dans son portefeuille. "Je me demande si Unia fait encore bien ce pour quoi il a été établi", lance-t-elle à l’époque. "Les gens ne comprennent pas pourquoi Unia est par exemple si obsédé par les discussions sur le Père Fouettard alors que d’autres vrais problèmes demeurent."

Unia dans le collimateur de la N-VA - 27/02/2017

Responsable de la politique scientifique, Zuhal Demir souhaite aussi en finir avec le conflit entre l’explorateur Alain Hubert et le gouvernement fédéral sur la station Princesse Elisabeth. La responsable N-VA conclut un accord avec Alain Hubert. Le but : relancer les missions belges à la station polaire princesse Elisabeth. L’Etat devient alors propriétaire à 100%, la Fondation polaire internationale obtient une concession d’au moins 5 ans et une asbl internationale doit être créée pour gérer les budgets et les comptes. Avec le départ de la N-VA du gouvernement fédéral début décembre à la suite du "Pacte de Marrakech", Zuhal Demir perd son poste de secrétaire d’État et retourne sur les bancs de la Chambre. Back to Genk À l’approche des élections communales de 2018, Zuhal Demir revient dans ses contrées limbourgeoises natales. Elle s’installe à Genk pour tirer la liste communale de la N-VA, histoire que le parti nationaliste gagne en popularité dans le Limbourg. Pour l’anecdote, elle se rendra au bureau de vote avec sa fille de 10 mois Rozanne dans la poussette. Et le pari s’avère gagnant : la N-VA passe de 18% à près de 28%. Malgré le bon résultat du parti nationaliste, le bourgmestre CD&V préfère rempiler pour un mandat avec Vooruit et Groen. Même si elle a récolté 8200 voix de préférence (2e score derrière le bourgmestre en place), Zuhal Demir et son parti se retrouvent donc dans l’opposition communale. Abandon de la nationalité turque Zuhal Demir est née en 1980 avec la double nationalité : belge et turque. Elle a obtenu la nationalité turque comme toute personne ayant une mère et/ou un père turc l’obtient automatiquement. Malgré tout, elle se sent plutôt kurde que turque et avant tout flamande. Sa famille est de tradition alévie, un mouvement au sein de l’Islam : "Nous avons même le droit de boire de l’alcool ! Les Alévis sont un mouvement minoritaire au sein de l’Islam, mais le deuxième plus important en Turquie. Ils ont des accents humanistes et spirituels, c’est pourquoi les autres musulmans nous considèrent souvent comme des païens", explique-t-elle lors d’une interview avec le journaliste Jeroen Denaeghel. Sa famille en a fait personnellement l’expérience lors de son arrivée dans la ville minière de Genk, poursuit-elle : "Mon père a été interpellé par des hommes turcs et marocains parce que ma mère ne portait pas de foulard. Par peur de représailles, nous avons dû déménager dans un quartier blanc. C’est pourquoi je me méfie tant des musulmans conservateurs qui viennent ici maintenant. Il ne faut pas être naïf, ils vont imposer leurs valeurs. J’en ai fait l’expérience moi-même."

Zuhal Demir : abandon de la nationalité turque - JT 19h30 - 05/08/2017 En Flandre, une sortie très médiatique pour la secrétaire d'Etat Zuhal Demir. Elle a annoncé vouloir renoncer à sa double nationalité turque. Elle dit être en désaccord avec la place des femmes en Turquie et l'influence grandissante de l'islam dans le pays.