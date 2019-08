Qui est Rajae Maouane, candidate à la coprésidence d'Ecolo aux côtés de Jean-Marc Nollet?

L'équipe Jean-Marc Nollet-Rajae Maouane sera le seul duo à se présenter à la coprésidence d'Ecolo, ont confirmé les Verts à l'issue d'un Bureau politique. Le coprésident sortant et la députée bruxelloise ont insisté sur l'importance d'Ecolo comme "parti central" et non "parti centriste". Jean-Marc Nollet est une figure connue du grand public mais ce n'est pas le cas de Rajae Maouane. Qui est donc cette jeune femme prête à devenir l'une des figures de proue du parti?

Molenbeekoise et passionnée de football

Rajae Maouane, candidate avec Jean-Marc Nollet à la coprésidence d'Ecolo, est une jeune élue de 30 ans. Elle est devenue conseillère communale à Molenbeek en octobre 2018 puis députée bruxelloise le 26 mai dernier. Éprise de justice sociale, elle se passionne pour l'enseignement comme vecteur d'émancipation. Elle est également membre du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Rajae Maouane se dit en faveur d'une transition écologique inclusive et sociale. Connue pour son franc-parler, elle est aussi ambitieuse: "J'aime bouger, être sur le terrain, pas trop sur le banc de touche. C'est dans mon tempérament de trouver des solutions et d'être inventive". Diplômée en communication de l'Institut supérieur de formation sociale et de communication (ISFSC), elle a débuté sa carrière politique auprès de l'ex-échevine de Molenbeek Sarah Turine, travaillant dans le domaine de la jeunesse. Parmi ses passions figure le football qu'elle pratique depuis le plus jeune âge.