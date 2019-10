Qui est le nouveau ministre flamand en charge des affaires bruxelloises ?

Quasi inconnu de l’opinion publique francophone et encore peu en vue dans celle du nord du pays, Benjamin Dalle (CD&V) entre au gouvernement flamand où il sera notamment chargé des Affaires bruxelloises. Ce juriste de 37 ans, diplômé de l’université de Gand, fait depuis un certain temps figure de promesse talentueuse au CD&V. Durant un peu plus d’une décennie, il a œuvré dans les coulisses de la rue de la Loi.

De 2007 à 2011, il a ainsi travaillé au service des Vice-premiers ministres Yves Leterme, Jo Vandeurzen et Steven Vanackere.

Pour encore mieux jauger son envergure politique et institutionnelle, on relèvera qu’il a également dirigé, de 2011 à 2014, la cellule politique du cabinet de l’ex-secrétaire d'Etat Servais Verherstraeten, notamment, durant la période où le mandataire CD&V était chargé d’ouvrir la voie de la dernière réforme de l’Etat.

De 2014 à 2016, Benjamin Dalle était le chef de cabinet adjoint du ministre de la Justice Koen Geens. Depuis 2016, il est à la tête du service d’études du CD & V, le Ceder.

Sur le plan électoral, cet homme de l’ombre n’a pas encore effectué de percée. En 2014, il a ainsi expérimenté la difficulté, depuis la dernière réforme de l’état, d’être élu en tant que néerlandophone de la capitale au parlement fédéral. Il était tête de liste pour le CD&V à Bruxelles mais n’avait pas pu décrocher de siège.

En janvier dernier, son parti l’a désigné sénateur coopté en remplacement de Steven Vanackere. Tête de liste CD&V pour le parlement flamand à Bruxelles en mai dernier, le père de trois enfants n’a pas été élu.

En plus du portefeuille des Affaires bruxelloises, le benjamin du gouvernement flamand s’occupera d’autres compétences communautaires : la jeunesse et les médias (dont la VRT). Au contraire de ce qu’il se passe en Belgique francophone, les compétences des Régions et des Communautés sont regroupées dans une seule et même institution.