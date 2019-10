Qui est la nouvelle ministre fédérale de l'Emploi, Nathalie Muylle ?

Nathalie Muylle a prêté serment devant le Roi ce jeudi trois octobre en fin de matinée. Elle devient ainsi ministre fédérale de l’Emploi, de l’Economie et de la Protection des consommateurs. A cinquante ans, Nathalie Muylle hérite du portefeuille de Wouter Beke, le président du CD&V, devenu ministre du Bien-être dans le gouvernement flamand. Lui-même avait remplacé Kris Peeters élu comme député européen aux dernières élections.

Ces remplacements en cascade propulsent une députée fédérale peu connue du grand public sur le devant de la scène. Nathalie Muylle, CD&V, est élue au parlement fédéral depuis 2004 où elle s’occupe principalement des matières liées à la santé. Elle est d’ailleurs membre de la commission de la Santé et de l’Egalité des chances. Elle s’est notamment illustrée lors des débats autour de l’interdiction de fumer dans l’horeca. Licenciée en Sciences politiques et sociales, Nathalie Muylle était également jusqu’ici administratrice au KCE, le centre fédéral d’expertise sur la santé et administratrice d’un hôpital à Roulers.

Originaire de Flandre Occidentale, dernier bastion du CD&V

Nathalie Muylle est aussi échevine à Roulers, en Flandre Occidentale. Elle n’était pas la seule femme du CD&V évoquée hier pour remplacer Wouter Beke au fédéral. Le nom de Nathalie Muylle était cité avec celui de la députée anversoise Nahima Lanjri. La section anversoise du CD&V est effectivement la seule section du parti chrétien démocrate flamand qui ne dispose pas de ministre en Flandre ou au niveau fédéral.

Mais le choix du parti s’est donc finalement porté sur la députée de Flandre Occidentale plutôt que sur Nahima Lanjri élue dans la circonscription d’Anvers avec plus de 14.000 voix. Nathalie Muylle a réalisé un meilleur score avec plus de 23.000 voix de préférence aux dernières élections fédérales.

Pour le CD&V, le choix de Nathalie Muylle peut être interprété comme une façon d'assure de la visibilité à une mandataire de Flandre Occidentale où le parti a su conserver son assise électorale. La section de Flandre Occidentale du CD&V obtient donc deux ministres. La très populaire Hilde Crevits, ministre pour le CD&V au gouvernement flamand, habite effectivement Torhout, la commune voisine de celle de Nathalie Muylle. Et l’un de candidats pressenti à la présidence du CD&V, Hendrik Bogaert, est lui aussi originaire de Flandre Occidentale.