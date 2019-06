Qui est l'auteur du courrier raciste distribué à Alost ? Un suspect peut-être identifié…

"Après les élections, il est devenu clair que les étrangers ne sont pas les bienvenus ici…", voici l’une des phrases de la lettre anonyme qu’au moins 3 familles d’origine étrangère ont reçue à Alost, en Flandre orientale. Un message particulièrement brutal dans lequel il est aussi question du résultat obtenu par le Vlaams Belang lors des élections du 26 mai dernier. Le Vlaams Belang est devenu le plus grand parti d’Alost aux élections régionales.

Un choc !

Nos collègues de la VRT ont eu l’occasion de recueillir le témoignage d’un des habitants d’Alost ayant reçu cette lettre. Enoch Kashenda se dit choqué et parle de cruauté. "Ça commence toujours par une lettre anonyme, mais si cette personne sait qui vous êtes et où vous habitez, alors vous savez que les choses peuvent vite dégénérer", a-t-il encore ajouté. Côté politique, très rapidement, les représentants locaux du sp.a et de Groen ont condamné ces lettres. La section locale du parti d’extrême droite flamand a démenti tout lien avec ce courrier. Quant au bourgmestre d’Alost, Christophe D’Haesse (N-VA), il a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour la haine à Alost et qu’il allait demander à la police d’enquêter.

Un suspect identifié

Le bourgmestre l’a confirmé. Un suspect a été identifié et doit encore être entendu. Les familles visées par ces lettres, elles, sont convaincues qu’elles ont été écrites par un voisin. Un homme qui s’est déjà montré menaçant dans le passé en affirmant notamment qu’il allait renverser leurs jeunes enfants avec sa voiture. La police serait d’ailleurs intervenue à plusieurs reprises. Ces familles, via leur avocat, ont donc décidé de porter plainte contre X pour la lettre mais aussi contre ce voisin pour ces faits plus anciens. Le centre interfédéral Unia a également ouvert une enquête et pourrait se constituer partie civile en cas d’incitation à la haine, la discrimination et la violence.