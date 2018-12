Qui est Jacques Brotchi (MR), le prochain président du Sénat?

Mais, président du Sénat et membre de deux parlements, cela ne fait-il pas beaucoup? " Je vais devoir abandonner certaines fonctions liées à ces rôles de parlementaires . On ne peut pas tout cumuler, on ne peut pas être partout. J'ai comme principe de remplir mes devoirs à fond et d'être présent là où je dois être". Conclusion: il restera député et continuera à participer aux débats en séance plénière, mais abandonnera ses fonctions de président de commission ou de membre de bureau. "C'est logique", conclut-il.

Sa carrière politique, quant à elle, commence en 2004. Âgé de 62 ans, le médecin est alors contacté par Louis Michel (MR). Le 8 juillet de cette année, le docteur devient sénateur et prête serment après avoir participé aux élections qui ont précédé. Depuis juin 2009, il est aussi membre du Parlement bruxellois et du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La semaine dernière, deux sénateurs N-VA affirmaient sur la chaîne flamande VTM, "Il y a simplement trop de politiciens professionnels dans notre pays". Et d'ajouter que leur fonction est à leur sens une fonction superflue. Puisqu'ils se sentent inutiles, Jacques Brotchi leur suggère de démissionner et de laisser leurs places à d'autres.

Inutile, le Sénat?

"Nous avons certes perdu un certain nombre de nos prérogatives suite à la dernière réforme de la constitution, nous ne siégeons plus comme une seconde chambre", confesse Jacques Brotchi. Il n'en reste pas moins que le Sénat garde selon lui une fonction essentielle: "Il se penche sur un certain nombre de problèmes de société et rédige des rapports, qu'il a le privilège de pouvoir appréhender dans le temps". Jacques Brotchi énumère quelques exemples: le rapport sur les particules fines et la pollution ou sur l'évolution de la médecine vis-à-vis de la numérisation et des nouvelles applications.