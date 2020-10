Qui est autour de la table du Comité de concertation "coronavirus" de ce vendredi ? Notre infographie

A la base, ce comité n’a pas été créé pour traiter de matières sanitaires. A l’origine, le Comité de concertation a pour rôle de tenter de prévenir ou de régler "les conflits d’intérêts et certains des conflits de compétence survenant entre différentes composantes de l’État fédéral belge", comme le rappelle le Crisp, le Centre de recherche et d’information socio-politiques .

Un nouveau Comité de concertation est réuni depuis 14 h , ce vendredi, pour adopter de nouvelles mesures visant à ralentir la propagation du virus dans notre pays . La situation sanitaire se dégrade et des dispositions fortes sont à craindre. Qui participe à ce Comité de concertation ? Qui est autour de la table ? Et, petit rappel, à quoi sert en théorie ce Comité de concertation ?

Qui participe au Comité de concertation ?

Le Crisp nous détaille la composition. "Le Comité de concertation est composé de 12 représentants des différents gouvernements du pays (le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux et communautaires), dans le respect d’une double parité : parité linguistique (6 membres francophones et 6 membres néerlandophones) et parité entre membres désignés par l’Autorité fédérale et membres désignés par les entités fédérées (6 membres au total de part et d’autre)", précise le Centre.

On l’a dit : 12 membres. Mais il s’agit de théorie. Dans les faits, le ministre-président de la Communauté germanophone est en permanence invité aux réunions, même si la loi de 1980 instituant ce comité n’a pas prévu sa participation, sauf en cas de conflit impliquant sa communauté.

Donc, si on résume, on retrouve, en des circonstances classiques, autour du Premier ministre (présidant la séance) : cinq autres membres du gouvernement fédéral (deux ministres francophones et 3 ministres néerlandophones ou l’inverse), le ministre-président du gouvernement wallon, deux membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (le ministre-président et un ministre de l’autre régime linguistique), le ministre-président du gouvernement de la Communauté française, le ministre-président du gouvernement flamand accompagné d’un deuxième ministre flamand et le ministre-président germanophone.

A cette assemblée peuvent se rajouter des experts thématiques, comme c’est le cas actuellement avec la crise du coronavirus.

Qui est autour de la table ce vendredi ?

17 participants ce vendredi et un plan de table défini de la manière suivante, à commencer par les représentants fédéraux :

Alexander De Croo (Open VLD), Premier ministre et président du Comité de concertation

Pierre-Yves Dermagne (PS), Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail

Sophie Wilmès (MR), Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes

Georges Gilkinet (Ecolo), Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité

Vincent Van Peteghem (CD&V), Vice-Premier ministre et ministre des Finances

Frank Vandenbroucke (sp.a), Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Vice-Premier ministre et ministre de la Justice

Annelies Verlinden (CD&V), ministre de l’Intérieur

David Clarinval (MR), ministre des Classes moyennes

Pour les Régions et Communautés :

Jan Jambon (N-VA), ministre-président flamand

Hilde Crevits (CD&V), Vice-ministre-présidente flamande et ministre de l’Economie

Elio Di Rupo (PS), ministre-président wallon

Rudi Vervoort (PS), ministre-président bruxellois

Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité

Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Oliver Paasch (ProDG), ministre-président de la Communauté germanophone

Autre :

Pedro Facon, Commissaire COVID-19 du gouvernement fédéral

Des participants assistent à la réunion à distance: c'est le cas de la ministre Elke Van den Brandt, testée positive au coronavirus il y a peu.

Sophie Wilmès également en quarantaine

Vendredi, à la mi-journée, on a également appris que Sophie Wilmès, ne participera "pas physiquement au Comité de concertation". Elle ajoute dans un tweet que "suite à des symptômes suspects, j’ai décidé de m’isoler et de contacter mon médecin pour passer un test comme le veut la procédure".