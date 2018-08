Qui a voté la loi qui permet l'enfermement des enfants ?

En juillet 2011, une loi est votée pour encadrer l'enfermement de mineurs étrangers en Belgique. Cette loi vise à répondre aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la Belgique pour la présence d'enfants dans les centres fermés.

Le texte pose comme principe l'interdiction de la détention d'enfants en centres fermés, tout en prévoyant la possibilité pour une famille d'"être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible".

Le gouvernement fédéral est alors en affaires courantes : nous sommes en pleine crise institutionnelle après les élections de 2010 et les partis de l'opposition en profitent pour faire passer plusieurs lois, notamment celles sur l'immigration, par une majorité de rechange.

Au frigo

Le gouvernement Di Rupo mis en place décide alors de mettre ce texte au frigo, à savoir de ne pas le mettre en oeuvre pendant la législature. Il lui préfère des investissements importants dans des solutions alternatives, comme les maisons ouvertes.

Il a fallu attendre 2018 pour que le gouvernement Michel ouvre ces unités familiales pour permettre l'expulsion d'une famille avec enfants mineurs à partir d'un centre fermé et non plus d'unités ouvertes. Pour ce faire, en juillet dernier, le gouvernement Michel, sous l'impulsion de son secrétaire d'état à l'Asile et à la Migration, Theo Francken, adopte et publie un arrêté royal d'exécution... provoquant une vive réaction des associations de défense des droits des enfants, de citoyens mais aussi de l'opposition actuelle. Et pourtant, parmi cette opposition, un parti a bel et bien lui même voté cette loi : le cdH.

Alors, assiste t-on à un retournement de veste de la part des humanistes?

Le cdH a bien voté cette loi, les humanistes sont même à la manœuvre avec leurs homologues du CD&V.

Le texte a bénéficié du soutien du MR, de la N-VA, du sp.a et de DéFi. Le PS, Ecolo et Groen ont voté contre.

Aujourd'hui, les humanistes justifient ce vote : ils voulaient baliser une "mesure exceptionnelle". Contactée par la RTBF ce vendredi matin, Catherine Fonck, cheffe de groupe cdH à la Chambre explique : "C'était une manière d'encadrer la mesure, auparavant, les enfermements de mineurs avaient lieu très souvent... On mettait enfin un cadre légal autour de cette problématique. Le caractère de solution de "dernier recours" ainsi que d'une période d'enfermement très réduite était, selon nous, primordial."

Vous l'aurez compris, si le cdH était d'accord, en 2011, avec les principes de cette loi, il ne l'est plus du tout avec l'arrêté royal publié en juillet dernier.

Mais qu'est ce qui change par rapport à 2011?

Désormais, les enfants pourront être enfermés pour une période de 14 jours renouvelables une fois, donc un mois au total. Ce délai est bien plus long que celui imaginé en 2011 qui limitait l'enfermement "acceptable" d'un enfant en centre fermé à 7 jours. C'est donc, notamment, sur ce changement que le cdH se retourne contre "sa propre loi"...

Quelles solutions ?

La majorité parle d'une solution de dernier recours et explique qu'elle ne s'applique qu'aux familles qui ont reçu plusieurs ordres de quitter le territoire et qui n'ont pas respecté les conditions pour vivre en maisons ouvertes.

L'opposition est unanime sur le fait qu'il ne faut pas enfermer d'enfants. Elle l'est beaucoup moins en matière de solutions : le PS demande à ce que le gouvernement revienne au système des maisons ouvertes, qui nécessitent d'ailleurs un vrai bilan selon les socialistes. Catherine Fonck (cdH), elle, propose qu'au lieu d'enfermer des familles "déficientes" ou "hors-la-loi", un des parents soit placé sous la surveillance d'un bracelet électronique et que la famille reste en milieu ouvert.

Le débat est loin d'être clos et les discussions au parlement et à la Chambre s'annoncent musclées dès la rentrée prochaine.