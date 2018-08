Chantiers routiers: quels sont les endroits à éviter cette rentrée 2018? (carte interactive)

Deux gros chantiers vont démarrer sur l’E411 et l’E42. Ils risquent de provoquer beaucoup d’embarras trafic et il va donc falloir éviter ces secteurs et penser à des itinéraires alternatifs dès la rentrée 2018. Nous ferons aussi le point sur les chantiers en cours. Certains vont se terminer dans le courant du mois de septembre, d’autres plus tard, patience.

Chantiers terminés à la rentée. - © RTBF

Nouveau chantier: E411 à Stockem vers Luxembourg Un chantier devrait débuter le 10 septembre sur l’E411 entre Stockem et Sterpenchich vers Luxembourg. Il devrait durer quelques mois et la circulation ne se fera que sur une seule voie dans chaque sens. La vitesse sera limitée à 90 km/h. Les accès des échangeurs n°31, 32 et 33 (Arlon, Weyler et Ikea) ainsi que celui de l’aire de Hondelange (AC restaurant) seront assurés. Le chantier devrait s’arrêter pendant la période hivernale et se terminer au plus tard en avril 2019 si les conditions météorologiques sont favorables. Nouveau chantier: E42 entre Grâce-Hollogne et Loncin vers Liège Il devrait commencer ce jeudi 30 août. Il visera à réhabiliter les voies en profondeur et à sécuriser la berme centrale de l’autoroute. La circulation s’effectuera sur 2 voies au lieu de 3 en direction de Liège. Les usagers venant de l’A604 ne pourront plus rejoindre l’E42 vers Loncin. Du samedi 8 septembre 5h, au mercredi 12 septembre 5h, la bretelle reliant l’E42/A15 depuis Namur, vers l’A602 en direction de Liège-Luxembourg, sera fermée. Certains se terminent ce mois de septembre : encore un peu de patience.

Carte du chantier. - © RTBF

E411 à Daussoulx > Luxembourg Il aura provoqué beaucoup de retard. Si tout avance bien, le "fameu " chantier de Daussoulx vers Bruxelles et vers Luxembourg sur l’E411 devrait se terminer vers la mi-septembre. D’ici là, pour fluidifier le trafic, tout est mis en œuvre pour ouvrir une troisième voie au trafic vers le Luxembourg dans le courant de la semaine du 3 septembre. Notez que la bretelle de sortie n°13 "Champion" sera fermée ce lundi 3 septembre. E19 entre Obourg et Thieu > Bruxelles Le chantier en cours reliant Mons à Bruxelles approche doucement de son terme (le 7 septembre selon les conditions météorologiques). Attention : l’aire d’autoroute du Roeulx-Thieu sera fermée à la circulation (côté chantier) du 3 septembre 20h au 5 septembre 5h afin de permettre la réfection des bretelles d’entrée et sortie. E40 à Bertem > Bruxelles Ce chantier a causé beaucoup d’embarras depuis ce 24 août. Il devrait se terminer ce 3 septembre donc tout juste pour la rentrée. E25 entre Chênée et Tilff vers Neufchâteau (fin septembre) E19 à Nivelles-Sud vers Bruxelles. Le chantier devrait se terminer le vendredi 7 septembre au plus tard. N25 à Genappe vers Louvain-la-Neuve devrait s’achever pour le 5 septembre. N25 à Court Saint-Etienne : le chantier devrait se terminer mi-septembre vers Corroy et fin septembre vers Nivelles. Chantiers dont la fin est prévue après septembre 2018: N4 entre Hemptinne et Hogne vers Marche : fin prévue en 2019 (avec une réouverture du chantier durant la période hivernale). E40 entre Vottem et Alleur vers Bruxelles (fin prévue début octobre) E42 à Pommeroeul vers Tournai et Mons (fin prévue mi-novembre) E25 entre Neufchâteau et Bastogne vers Liège : fin prévue en octobre E25 à Werbomont vers Neufchâteau. La circulation s’effectuera à nouveau selon des conditions habituelles à partir de ce vendredi 31 août vers Neufchâteau. Par contre, jusqu’à la mi-septembre, une voie vers Liège restera fermée à la circulation dans la descente vers Manhay, en direction de Liège. E411 à Custinne (Rochefort) vers Bruxelles et vers Luxembourg (fin prévue fin décembre) R9 (fin en 2019) R0 au carrefour formé par le R0 et la N5 (au lieu dit " de la ferme Mont-Saint-Jean). Sur la N5, la circulation sera réduite à une seule voie de circulation dans chaque sens pendant toute la durée du chantier. Le chantier devrait être terminé à l’été 2019.

À Bruxelles: Le tunnel Léopold II rouvre ce samedi 1er septembre. Il faudra encore éviter le secteur de Reyers et ses travaux. Cet été, il n’y a pas vraiment eu de soucis mais cela risque de réapparaître d’ici quelques jours. Nous vous tenons au courant en direct des problèmes trafic via les radios de la RTBF, via Facebook, via Twitter. Si vous constatez d’autres embarras, contactez-nous via le numéro gratuit 0800 48400.

Les chantiers qui ne seront pas terminés. - © RTBF