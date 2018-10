A quelques mois des élections fédérales, quels enseignements tirer du scrutin de ce dimanche?

Les résultats complets des élections communales et provinciales sont désormais connus: quels enseignements retenir de ce scrutin? Eclairage avec Pierre Verjans, politologue à l'ULG.

Est-ce un coup de semonce pour le MR avant les élections générales?

Pierre Verjans: "Oui, mais en même temps les deux autres partis traditionnels ont reçu un coup de semonce aussi. Il n’est donc pas beaucoup plus en danger que les deux autres grands partis."

Toutefois, le pari d’une alliance avec la N-VA "n’était clairement pas une opération kamikaze, comme certains l’avaient annoncé au début de la législature. Le MR a perdu des voix et effectivement les autres aussi. Le cdH n’en a pas profité, le PS n’en a pas profité et donc ce n’est pas par rapport à sa position au fédéral uniquement qu’il a été jugé."

Avec une montée d'Ecolo et du PTB en Wallonie et à Bruxelles, et une Flandre qui reste fondamentalement à droite, y a-t-il une vraie rupture?

"Oui, avec un Vlaams Belang qui fait pression sur la NV-A. Ca veut donc dire que c’est la ligne dure de la NV-A qui va probablement prendre encore du poids à l’intérieur du parti. Du côté francophone, on se dirige plus vers une expression qu’on a presque oubliée - un olivier - c’est-à-dire les possibilités de faire des alliances avec le centre gauche, c’est-à-dire PS, cdH et Écolo. Avec le PTB qui tire vers la gauche en signalant qu’il y a toute une série de victimes des politiques libérales. Et du côté flamand, ce sont des gens qui sentent une sorte d’exclusion sociale, parce qu’ils perdent la mainmise, croient-ils, sur l’avenir de leur région."

Le PS a tendu la main sur plusieurs communes pour une alliance avec le PTB. N'est-ce pas un piège?

"C’est à la fois un piège et en même temps c’est un geste. On n’est pas sûr que cette main va rester tendue longtemps ni que cette main va tirer le PTB au pouvoir. C’est une main, c’est déjà mieux que d’en venir aux mains autrement. Mais ce n’est pas du tout un réel geste d’ouverture ou de fabrication de majorité."

Le PTB n’est pas du tout dans une ligne proche de celle du PS

"Des deux côtés, je pense qu’il y a des méfiances. Des deux côtés, il y a des difficultés programmatiques. Le PTB n’est pas du tout dans une ligne proche de celle du PS. Le PS accepte globalement les principes de gouvernance dictés par L’Europe et le PTB rejette à peu près tous ces principes."

Du côté de Ninove avec des militants d’extrême droite, il y a une possibilité d’une rupture du cordon sanitaire dans cette commune. Le cordon devient-il un petit fil sanitaire?

"Forza Ninove est un parti très à droite fabriqué par un ancien militant du Vlaams Belang, mais qui dit qu’il n’est plus membre du Vlaams Belang depuis 2015. Donc il semble effectivement qu’il pourrait y avoir un risque, mais en même temps Bart De Wever dit : 'pas question'. Et s’il l’a dit dans une émission de la VRT devant tout le monde, ça veut quand même dire que ça se verra s’il trompe sa parole. À Grimbergen, c’est un peu la même chose. L’Open-VLD était en train de négocier, et puis à moment donné il dit : 'Attention, là il y a vraiment quelqu’un qui reste membre du Vlaams Belang dans le groupe avec lequel on pourrait s’allier, et donc il n’en est pas question !' Donc, ça veut dire que le cordon sanitaire tient encore pour le moment. Je dirais qu’on est dans la même situation qu’en 2006, où on craignait que le poids du Vlaams Belang emmène à une rupture du cordon sanitaire. Pour le moment il semble tenir."

Le MR a intérêt à ce que le cordon sanitaire tienne fort au nord du pays?

C'est clair que le MR se présenterait difficilement face à l’opinion publique francophone avec un partenaire de gouvernement qui aurait rompu le cordon sanitaire.

Comment expliquer la quasi absente de partis populistes chez les Belges francophones? Alors que si on compare le paysage socio-économique d’une région voisine comme le Nord-Pas-de-Calais, il y a quasi 30% de votes FN ?

"Je pense que la raison principale de la difficulté de percer pour l’extrême droite, c’est notamment le problème de l’absence d’identité en Wallonie. C’est très difficile pour un parti d’extrême droite de vivre dans une région où les gens n’ont pas une identité collective forte. Quand on crie 'Vive la France' en France, on sait bien de quoi on parle, même si c’est un peu flou sur les contours. Quand on dit " Leve Vlaanderen " en Flandre, on sait bien de quoi on parle. Mais si on dit " Vive la Wallonie ", on ne sait plus trop si Bruxelles est dedans ou pas, on ne sait pas trop si Charleroi est sur le même pied que Liège, et si on veut crier " Vive la communauté française de Belgique ", tout le monde est endormi avant la fin de la phrase."

On a donc un vrai problème d’identité collective, qui fait que nous sommes obligés d’être ouverts

"On a donc un vrai problème d’identité collective, qui fait que nous sommes obligés d’être ouverts. C’est vrai que ce système fait que l’extrême droite n’a pas de prise facile. Vous vous souvenez dans les années 90, il y avait même deux partis d’extrême droite qui s’affrontaient, l’un wallon et l’autre belgicain. C’est effectivement une vraie difficulté pour ces partis-là. Ils ne savent pas dire : " Les autres dehors, puisqu’on sait plus où s’arrête nous ".