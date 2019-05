Quelque 50.000 personnes à la cavalcade des trams dans le centre de Bruxelles

La cavalcade des trams a attiré quelque 50.000 personnes mercredi après-midi dans le centre de Bruxelles, a indiqué jeudi la porte-parole de la Stib An Van hamme.

Pour les 150 ans du tram à Bruxelles, la Stib a dévoilé mardi une maquette grandeur nature du tram bruxellois "nouvelle génération", qui circulera à compter du printemps 2020, après une période d'essai. Il restera visible jusqu'à dimanche sur la place Royale, à côté d'une dizaine de véhicules historiques.

Mercredi après-midi, 40 trams historiques ont défilé le long de la rue Royale. Environ 2.700 personnes ont effectué un trajet à bord de l'un de ces ancêtres entre 16h00 et 19h00. "On voit que les Bruxellois sont très attachés à leurs trams et c'est une belle reconnaissance pour la Stib et son personnel", se réjouit la porte-parole de l'entreprise. Environ 150 bénévoles du Musée du tram ont été mobilisés pour l'événement.

Les secours ont dû intervenir pour deux malaises autour de la rue Royale, a par ailleurs indiqué Ilse Van de keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles. L'une des interventions a été réalisée sur le trajet même de la cavalcade.

La Fête de l'Iris proposera cette année, de mercredi à dimanche, différentes animations pour célébrer les 30 ans de la Région bruxelloise et les 150 ans du tram bruxellois. Vendredi, Manneken-pis recevra son 3e uniforme de la Stib, celui d'un conducteur. Samedi, Bruxelles accueillera la 8e édition du Championnat européen du meilleur conducteur de tram. Les épreuves se dérouleront en public sur une piste aménagée sur la rue Royale. Dimanche, les vieux trams seront à nouveau de sortie. Ils pourront être empruntés entre les arrêts Legrand et Sainte-Marie.