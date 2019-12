Quelque 3000 coureurs ont pris part à la Manneken-Pis Corrida dans les rues de Bruxelles

Les coureurs portaient un bonnet rouge de Noël et arboraient le message trilingue "The most beautiful corrida van de wereld. Non, peut-être?". Le Manneken-Pis s'est vu offrir dans l'après-midi son 1.035e costume, une tenue de sportif rouge composée d'un short et de chaussures similaires à ceux du champion tchèque Emil Zatopek. C'est le magazine de course à pied Zatopek, créé en 2007 en Belgique, qui est à l'origine de l'organisation de la course. Le Manneken-Pis portait également un bonnet de Noël.

Grâce à la collaboration avec l'association "Vivre ensemble", un euro par coureur sera reversé au centre Rafaël qui lutte contre la pauvreté à Bruxelles.