Quelque 200.000 euros supplémentaires octroyés au plan hivernal sans-abri

Le Conseil des ministres a marqué vendredi son accord sur l'octroi d'allocations de ressources supplémentaires au consortium de coopération entre la Croix-Rouge et l'ASBL Médecins du Monde, ainsi qu'à quatre grandes villes pour l'accueil des sans-abri dans le cadre de la crise du coronavirus, annonce samedi la ministre en charge de la Lutte contre la pauvreté Karine Lalieux (PS).

Concrètement, 100.000 euros supplémentaires seront alloués au consortium Croix-Rouge et Médecins du Monde, et 100.000 euros supplémentaires pour les villes de Liège, Gand, Anvers et Charleroi.