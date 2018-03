Quelles sont les communes où on paie le plus d'additionnels à l'IPP? Et celles où on en paie le moins? (carte interactive)

2018, année électorale, et donc de possible changement de majorité, était donc la dernière où les différentes coalitions en place dans les communes pouvaient fixer le taux d'additionnel à l'impôt des personnes physiques, c'est-à-dire la partie des impôts que vous payez chaque année à l'état, qui est calculée sous forme d'un pourcentage de l'impôt total (avant déduction de précomptes professionnels éventuels), et qui revient ensuite directement à votre commune.

La commune où ce taux est le plus élevé est Mesen (Messines), en Flandre, où il est de 9%, soit au-dessus du maximum recommandé en Wallonie par la ministre des Pouvoirs locaux Valérie Debue. Un taux de 8,8% appliqué par 22 communes wallonnes.

A l'inverse, à Knokke, La Panne et Coxyde, le taux additionnel communale est fixé à 0%. Ce qui veut dire que vous ne payez aucun supplément à votre impôt, destiné à la commune. Ce qui n'empêche pas bien d'autres taxes, par exemple sur les secondes résidences...