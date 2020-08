Quelle rentrée dans l'enseignement supérieur et de promotion sociale ?

Organiser les cours avec des règles de distance entre étudiants ?

La volonté affichée par les recteurs est de pouvoir reprendre le plus de cours possible en auditoire. C’est en tout cas ce qu’explique Pierre Wolper, recteur de l’université de Liège. "L’objectif de toutes les universités est de faire du présentiel, assez largement, au niveau de la rentrée."

Les universités restent toutefois lucides quant aux conditions sanitaires à respecter pour éviter la propagation entre les étudiants. "On est bien conscient qu’il y aura un certain nombre de restrictions", précise Pierre Wolper. "Mais il faut que ces restrictions soient compatibles avec une organisation où les étudiants sont suffisamment présents sur le campus et, surtout, puissent réaliser les travaux de laboratoire et ce genre de choses."

Le deuxième quadrimestre de l’année dernière a été marqué par l’organisation de la toute grande majorité des cours à distance dans l’enseignement supérieur. La rentrée 2020 permettra peut-être le retour des étudiants et professeurs dans les auditoires.

Mais cette présence sur les campus sera probablement assortie de règles de densité dans les locaux de cours, avec le risque de devoir séparer les étudiants en plus petits groupes. Cette séparation pose cependant de sérieuses questions logistiques et organisationnelles.

Une attention particulière pourrait être apportée aux étudiants de première année. Une semaine d’accueil est, par exemple, prévue à l’ULB pour ces étudiants venant du secondaire, "de façon à leur donner une expérience universitaire la plus complète possible", explique Yvon Englert, recteur de l’ULB.

Si les cours en auditoire ou les travaux pratiques ne peuvent être généralisés, les étudiants de première année pourraient être considérés comme prioritaires. Yvon Englert de l'ULB se veut cependant optimiste quant à la possibilité de revenir sur le campus pour tous les étudiants. "Notre stratégie devrait permettre à tous les étudiants d'être sur le campus. Mais peut-être pas tout le temps."