Quelle place la Belgique peut-elle ambitionner d’occuper dans la course à l’espace ?

L’Agence spatiale européenne (ESA) recrute actuellement des astronautes. Les personnes qui souhaitent présenter leur candidature peuvent le faire jusqu’au 28 mai 2021 sur le site ESA Career. Un processus de sélection en plusieurs étapes suivra et s’achèvera en octobre 2022. Même si actuellement il n’y a aucun Belge dans le pool des astronautes de l’ESA, le secrétaire d’Etat Thomas Dermine estime qu’il "faut nourrir l’ambition d’avoir un ou une astronaute belge dans les futures années". Il n’y a qu’un vol européen par an dans l’espace, alors que 22 Etats sont membres de l’ESA. Quelle place la Belgique peut-elle donc ambitionner d’occuper dans la course à l’espace ?