Quelle marge de manoeuvre a réellement le Roi? "Maître du temps", il a pour atout "le secret du colloque singulier"

Après la venue de Charles Michel au Palais mardi soir pour y annoncer sa démission, le roi Philippe a premièrement communiqué qu'il tenait sa décision en suspens, avant d'entamer ce mercredi une série de consultations politiques qui ont commencé par le président du cdH Benoît Lutgen, et la présidente de l'Open VLD Gwendolyn Rutten.

Il est ainsi devenu l'acteur principal et central de cette crise politique, et prend ainsi pour la première fois de son règne un rôle majeur dans notre vie politique: "C'est un des rares cas où le souverain a une vraie marge de manoeuvre, confirme le constitutionnaliste Mathias El Berhoumi (Université Saint-Louis), où son rôle n'est pas entièrement dicté et contrôlé par le gouvernement ou la Constitution. C'est lui qui choisit qui consulter, dans quel ordre, et dans quelle temporalité. Il peut accepter ou pas la démission du Premier ministre, et s'il l'accepte, dans la phase suivante, il a une certaine liberté dans le choix d'un informateur, d'un formateur ou d'un autre rôle".

Le maître du temps

C'est pourquoi on dit aussi dans ces moments que le Roi est "maître du temps": c'est lui qui dicte l'agenda.

Le constitutionnaliste rappelle d'ailleurs que ce rôle avait donné lieu à des polémiques "au moment de la formation de la formation de l'orange bleue: certains estimaient que le Roi n'avait pas laissé suffisamment de temps à cette possibilité".

L'intervention du Roi dans ce cas précis a aussi le mérite de ramener de la clarté au milieu d'un certain flou politique: "On ne sait pas très bien si on est déjà en affaires courantes ou pas".

C'est la toute première fois que le roi Philippe endosse ce rôle... même si c'est sans doute avec un peu de retard: "Il était justement frappant que jusqu'ici, le Roi avait été mis de côté dans la gestion de la crise. Charles Michel avait tout annoncé ce qu'il allait faire, sans consulter, et le Roi n'avait pu qu'acter la démission des ministres N-VA, après une semaine de bricolage politique. On revient ici dans un scénario plus classique dans la tradition constitutionnelle belge, où le Roi va consulter".

L'avantage du colloque singulier

De l'avis de Mathias El Berhoumi, Charles Michel a sans doute eu tort de vouloir se passer dans un premier temps de ce rôle royal: "Charles Michel a tergiversé pendant une semaine, alors qu'il était clair qu'il serait impossible de signer le pacte sur les migrations avec un gouvernement dans lequel figuraient des ministres N-VA. De ce fait, la quête de partenaires s'est faite un peu tardivement et précipitamment".

Avec pour résultat de crisper un des partenaires actuels du gouvernement déjà minoritaire, à savoir l'Open VLD: "On a vécu un moment très rare, ce mardi, dans l'histoire constitutionnelle du pays: normalement, la crise n'apparaît pas ainsi, au vu de tous, à la Chambre, avec des négociations qui se font en direct".

L'avantage de passer par le Roi, c'est le secret du colloque singulier: "Les interlocuteurs du Roi ne peuvent pas révéler la teneur de leur entretien. Ca permet de donner de la confidentialité et du temps aux négociations. La difficulté de ce gouvernement, c'est qu'il sera non seulement en affaires courantes, mais aussi minoritaire, ce qui veut dire que même pour les dossiers en cours, il n'est pas sûr d'être suivi! Les consultations du Roi doivent permettre de voir s'il y a moyen de trouver des accords au cas par cas".

Deux possibilités pour des élections anticipées

Et on l'a vu, le Premier doit à la fois s'assurer du soutien de l'opposition, mais aussi garder celui des partenaires actuels. Il n'est donc pas garanti que même en affaires courantes, ce gouvernement minoritaire soit tenable: "S'il n'y a pas de solution possible, il faudra bien aller vers des élections anticipées".

Deux conditions pour cela: que le gouvernement soit demandeur, et que la proposition recueille une majorité au parlement. "Il y alors deux façons de dissoudre les assemblées parlementaires: soit une motion de dissolution, poposée par le gouvernement et votée à la Chambre, soit une déclaration de révision de la Constitution, pour laquelle la liste proposée par le gouvernement sortant doit être approuvée par une majorité au Parlement".

Bref, dans tous les cas, il faut trouver un accord, et il est plus facile de le trouver dans le secret du palais royal qu'en direct de la Chambre....