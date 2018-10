Quel statut pour l’enfant né sans vie ?

La majorité a déposé un projet de loi autorisant la reconnaissance d'un fœtus ou d'un enfant sans vie. Une déclaration à l’état civil était déjà obligatoire lorsque le décès intervenait plus de 180 jours après la conception. Désormais, cet enregistrement deviendra également possible à partir de 140 jours. Les parents pourront faire reconnaître un prénom dès 140 jours, un prénom et un nom de famille à 180 jours.

Mais, précision importante: ces actes de décès n'ont pas d'effet juridique, par exemple en terme de filiation ou de droits. Les libéraux tenaient beaucoup à cette précaution.

Pour les détracteurs de la nouvelle loi, en particulier dans le milieu associatif laïque ou du côté de l’opposition socialiste, le projet introduit une confusion entre un enfant et un fœtus. Les nouvelles dispositions accorderaient une forme de personnalisation du fœtus. Ils y voient un risque de pression exercée sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Un risque aussi pour la recherche scientifique sur les embryons, alors qu'il y aurait eu beaucoup à faire pour offrir un accompagnement médical et psychologique de qualité.

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première" ce jeudi 25 octobre dès 12h30, sur La Première, Catherine Fonck, députée fédérale et chef de groupe cdH à la Chambre et Laurette Onkelinx, députée fédérale PS.