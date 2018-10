Quel rapport avons-nous à notre propre mort ?

Halloween, Toussaint, Jour des Morts... La période est propice pour s'interroger sur notre rapport à la mort. Il n'est pas courant d'aborder ce sujet, rarement facile. C'est qu'il nous renvoie à notre propre finitude, à notre fragilité, à l'issue incontournable de nos vies. Si tant est que l'on considère la mort comme la fin de quelque chose.

Pour certains pourtant, elle fait partie du quotidien : pompes funèbres, accompagnement des personnes en fin de vie, encadrement des familles endeuillées...Comment ces personnes vivent-elles leur rapport à la mort? Au chagrin de ceux qui restent? Et d'autres questions se posent...

Par exemple, faut-il préparer sa mort comme on prépare un voyage ou une retraite? C'est ce que propose le projet de soins anticipé personnalisé (PSPA) qui permet à chacun d'organiser sa fin de vie, notamment en matière de soins pour éviter l'acharnement thérapeutique.

Le transhumanisme vient aussi bouleverser notre rapport à la mort : les progrès de la science permettent aujourd'hui de remplacer un organe défectueux, par une greffe ou par un organe artificiel, entretenant ainsi le mythe (le projet?) d'une vie sans date de péremption puisque tout est remplaçable.

Alors quel rapport entretenons-nous avec la mort, et ce rapport a-t-il évolué avec les époques?

Marie Vancutsem reçoit autour de la table de "Débats Première" ce mercredi 31 octobre dès 12h, sur La Première, Corinne Van Oost, médecin en soins palliatifs à la clinique du Bois de la Pierre à Wavre, membre de la Commission Fédérale de Contrôle et d'Evaluation de l'Euthanasie, Jean-Philippe Altenloh, entrepreneur de pompes funèbres, Gabriel Ringlet, prêtre et professeur émérite à l’UCL et Michel Dupuis, philosophe, professeur ordinaire à l’UCL et membre du Comité consultatif de bioéthique de Belgique.