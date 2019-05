Quel parti vous parle le plus de « taxe » dans son programme? Et pour proposer quoi?

Dans le répertoire des petites phrases envoyées pour déstabiliser l'adversaire politique, le terme « taxe » occupe une place de choix. Nous assisterons à un « tsunami de taxes écolo », lance la N-VA. « Au MR on ne pense que taxe », dénonce le PS. « Le gouvernement poursuivra sa rage taxatoire », s'indigne le cdH. La dernière offensive en date vient du MR, selon qui Ecolo souhaiterait taxer la viande.

Mais si l'on analyse les programmes, qui donne le plus d'importance aux taxes ? Et que proposent-ils ? Le magazine Wilfried propose aux citoyens de découvrir comment les différents partis politiques parlent d'un terme donné à l'aide d'un « Explorateur de Programmes Politiques ». Mis sur pied par Louis de Viron, linguiste, et Guillaume Vankeerbeghen, entrepreneur, il permet de découvrir les termes « phares » des différents programmes en quelques clics.

La méthodologie

Les deux scientifiques ont repris les textes des programmes de tous les scrutins depuis 2007. En ce qui nous concerne, nous nous concentrerons sur la campagne de 2019. Les termes de différentes variantes (« taxe » ou « taxes » par exemple) ont été regroupés, et seuls les termes apparaissant au moins 5 fois sont pris en compte.

Pour calculer l'importance d'un concept au sein du programme d'un parti, une simple addition ne suffit pas. Un mot qui apparaît 10 fois dans un texte de 3 pages aura plus d'importance que s'il apparaissait 15 fois dans un texte de 50 pages. Ne tenir compte que des proportions dans lesquelles un mot apparaît n'est pas non plus tout à fait exact.

Pour déterminer la place réellement donnée à chaque terme étudié, de savants calculs statistiques entrent en jeu. Sans rentrer dans les détails, quatre paramètres sont pris en compte:

Le nombre total de mots de tous les programmes Le nombre de mots des programmes de chaque parti Le nombre d'occurrences d'un terme dans l'ensemble des programmes Le nombre d'occurrences au sein d'un programme spécifique

Pour chaque terme donné, « taxe » dans notre cas, chaque parti reçoit un score. Plus l'utilisation d'un terme est supérieure à la normale, plus ce score est élevé.

Les partis et les taxes

Quel est le parti qui donne le plus d'importance au terme « taxe » dans son programme pour 2019 ? Il s'agit du PTB, avec 15 chances sur 10 000 de retrouver ce mot dans leur programme, pour un total de 106 occurrences. En deuxième position vient le MR (6,3 fois par 10.000 termes pour un total de 41 occurrences), suivi du PP (14/10.000, mais 4 termes au total du programme).