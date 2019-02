Quel est le juste prix de la Culture ?

Durant tout le mois de février, le Théâtre le Public (Saint-Josse) organise une opération particulière : la direction propose aux spectateurs de payer leur place de théâtre au prix qu’ils veulent en fonction de leurs revenus. La direction ne vise pas les plus démunis, eux peuvent bénéficier de "l’article 27" qui permet de s’acheter une place au prix d’1,25 euro, ici le public visé est celui de la classe moyenne. Le Public veut faire jouer la solidarité pour permettre au plus grand nombre de s’offrir une place à un prix acceptable.

Cette mesure, ne vise sans doute pas à élargir le public qui se rend au théâtre, mais elle pourrait y contribuer. Car outre les freins financiers, d’autres freins contribuent à la ghettoïsation du théâtre et des lieux de culture en général. Trop de monde ne s’y sent pas à sa place.

Comment attirer un public plus large au théâtre ? Est-il possible de faire payer la culture en fonction des moyens du public ? L’initiative du Public, peut-elle être généralisée ? Les pouvoirs publics en font-ils suffisamment pour permettre au plus grand nombre de "consommer" de la culture ?

Débat Première 100% Bruxelles organise un débat ce vendredi autour de ces questions avec Alda Greoli, ministre CDH de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Laurence Adam, directrice de l’ASBL Article27, Michel Kacenelenbogen, co-directeur du théâtre le Public.