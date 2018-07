Quel bilan tirer des cinq premières années de règne de Philippe?

Il y a cinq ans, le roi Philippe montait sur le trône. C'est l'occasion de sortir un bulletin... plutôt bon.

Ce n’était pourtant pas gagné d’avance : il était attendu au tournant, surtout du côté flamand où il n’avait pas vraiment la cote. Sa capacité était clairement remise en cause, on le trouvait gauche, peu diplomate, on disait qu’il n’était toujours pas prêt pour la fonction alors qu’il avait quand même déjà 53 ans. Alors qu'il n’était pas encore roi, c’était vraiment compliqué, même les plus modérés étaient vraiment très critiques.

Au-dessus de la mêlée

Il faut dire que la comparaison avec son père, le roi Albert, était cruelle. Albert avait ce côté jovial, presque flamboyant, que Philippe n’avait pas et qu’il n’aura sans doute jamais, mais ce sont deux personnalités différentes tout simplement. Et puis quelle pression pour le prince Philippe quand on doute de vous à chaque instant! Il faut aussi ajouter qu’avant d’être roi, le prince Philippe s’était permis quelques remarques à des journalistes et cela s’était mal passé. Il avait signé un document de la FEB critiquant le gouvernement Verhofstadt, cela s’était encore mal passé : il avait aussitôt été recadré. Cinq ans après, on constate qu’il n’y a pas eu de recadrage, que le prince devenu roi s’est maintenu au-dessus de la mêlée.

En tant que chef d’État qu’il est, il a réussi à rester neutre et a plutôt assuré. D'abord d’un point de vue politique, il n'a pas fait de faux pas. Par exemple, lors de la constitution du gouvernement en 2014, il a rapidement acté la victoire du parti le plus important, la N-VA. Il faut dire qu’il n’a pas eu à subir de crise politique de plus de 450 jours, comme son père, mais il a plutôt bénéficié d’une paix communautaire (le vrai test sera peut-être lors des prochaines élections au fédéral en 2019).

Dans ses discours, il est toujours très prudent, il ne veut vexer personne et cela semble avoir fonctionné, puisque même la N-VA a très peu de choses à redire. Lors des attentats de Bruxelles, il s’est très vite adressé à la population pour montrer qu’il était présent et pour rassurer. Du coup, on a presque oublié sa maladresse après les attentats de Paris fin 2015, lorsqu'il était parti en week-end thalasso alors que la Belgique était passée en niveau trois de la menace.

Certains diront après coup qu’il est peut-être un peu trop lisse, voire transparent. En fait, il fait le job sans prendre parti mais en multipliant les rencontres et sorties. Il a quand même effectué en moyenne plus de 200 activités par an, et même un peu plus en Flandre qu’en Wallonie, et il a repris des visites d’État à l’étranger pour promouvoir la Belgique en dehors des frontières. Finalement, on ne lui demande pas autre chose.

Profil bas

D'un point de vue plus privé, le roi Philippe a quand même dû faire profil bas. Il n’a pas pris position, même quand c’était délicat pour lui, lorsque son père s’est plaint de sa petite retraite au début de son règne (un peu plus de 900.000 euros). Il s’est également bien gardé de faire tout commentaire et est resté à l’écart concernant tout le volet Delphine Boël.

Finalement, son entourage a sans doute beaucoup joué dans cette neutralité et dans le fait qu’il prenne le rôle que la Constitution lui donne. Philippe a toujours été très bien entouré, et notamment avec cet homme-là, le baron Frans Van Daele. Il est devenu son chef de cabinet pendant ses quatre premières années de règne et aujourd'hui, il est retraité. Il s'agit d'un diplomate de très haut vol qui a travaillé à l’OTAN et a été ambassadeur à de multiples reprises. L’homme nous confiait récemment qu’on avait fait un mauvais procès à Philippe lorsqu'il était encore prince, puis roi, et que les critiques étaient injustifiées. Il est d'ailleurs heureux aujourd'hui, même fier, de pouvoir dire que son roi Philippe avait fait un parcours sans faute.

Communication cadenassée

Sur la forme, le roi Philippe a longtemps été mal à l’aise, timide et un peu gauche. Aujourd'hui, cela va mieux, mais cela reste toujours un peu compliqué. Le roi Philippe reste le roi Philippe. C’est quelqu'un de timide, réservé, voire hésitant, qui se sent surtout à l’aise en petit comité. Mais il peut faire preuve d’humour. Voici une petite anecdote : un jour, pour faciliter une interview parce qu’on était pressé, je lui avais suggéré — il était encore prince — de se placer près d’un billet d’un dollar (nous étions aux États-Unis). Il m’a alors demandé si c’était là la valeur de ma question. Mais sa communication reste très cadenassée, comme si on avait quand même peur qu’il fasse un faux pas. C’est parfois un peu dommage.

Si Philippe est le roi, Mathilde est la majesté. Elle est son atout charme, comme on dit. Elle assure, elle le rassure et elle lui offre une famille, une stabilité affective qu’il n’avait pas étant plus jeune face aux caméras. C’est vrai qu’elle prend parfois toute la lumière, elle en est consciente, donc vous la verrez parfois un peu en retrait. L’autre atout du roi, ce sont quand même ses enfants. Il n’est pas seulement roi, il est aussi papa. Il montre qu’il est impliqué dans l’éducation de ses enfants. Je ne sais pas si tous les papas se reconnaissent dans le roi Philippe, ça, c’est encore autre chose, mais c’est vrai que c’était moins le cas avec Albert. Il faut dire aussi que ce dernier avait de jeunes enfants quand il était prince; à ce moment-là il n’était pas roi.