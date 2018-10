Que sera l'aviation militaire belge dans 10 ans? Le général Vansina livre sa vision

Le "patron" de la composante Air, le général-major Frederik Vansina, a dessiné les contours de l'aviation militaire belge à la fin de la prochaine décennie, lorsque des matériels majeurs - comme les nouveaux avions de combat F-35, ceux de transport A400M et les drones MQ-9B - auront été livrés.

"La décision gouvernementale (prise jeudi dernier) d'acquérir 34 avions F-35 représente la culmination de la transformation en cours de notre Force aérienne belge", a-t-il indiqué dans un message en anglais, la langue de l'aéronautique, à son personnel parvenu mardi à l'agence Belga.

La Force aérienne sera, dans un avenir pas trop éloigné, composée des 2e et 10e wings (basés respectivement à Florennes, en province de Namur, et Kleine-Brogel, au Limbourg) dotés du très moderne F-35 Lightning II, du 15ème wing de Melsbroek équipé de l'"impressionnant" Airbus A400M Atlas et, espère-t-il, de nouveaux avions de transport pour passagers à long rayon d'action (pour remplacer les actuels Embraer et Falcon 900), ainsi que le 1er wing de Beauvechain volant avec les hélicoptères NH-90 Caïman.

Ces capacités clés seront épaulées par une escadrille utilisant des drones MALE (Medium Altitude, Long Endurance) de type MQ-9B Sky Guardian, une escadrille d'hélicoptères Agusta A109, un centre national d'opérations installé à Beauvechain, un centre de contrôle du trafic aérien ("Air Traffic Control Center", ATCC) fonctionnant en synergie avec une agence civile, Belgocontrol, et un wing Météo qui sera un centre national d'excellence.

L'entraînement des aviateurs s'effectuera toujours en Belgique et à l'étranger - principalement aux Etats-Unis.