Que sait-on sur l'affaire "implants file" jusqu'à présent?

Après les Paradise Papers et Lux Leaks, le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a dévoilé dimanche une nouvelle enquête qui va probablement encore faire parler d'elle dans les prochains jours: "L'Implant Files". Mais quel est ce dossier et que sait-on jusqu'à présent?

En Belgique, les journaux Le Soir, Knack et De Tijd ont révélé que 3.798 incidents liés aux implants ont été recensés entre 2013 et juillet 2018 et on estime qu'entre 10 et 20% des incidents sont rapportés. Ce qui pourrait donc porter à 40.000 le nombre d'incidents liés à des implants en un peu plus de cinq ans. En outre, pas moins de 1.458 femmes ont dû se faire retirer un implant mammaire en 2017.

À travers le monde, 1.700.000 blessés et plus de 80.000 morts seraient recensés chaque année à cause de la pose d’un implant, et ce, sur les 10 dernières années.

Les réactions s'enchaînent

En Belgique, c'est l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) qui est en charge d'assurer la qualité, la sécurité et l’efficacité de dispositifs médicaux, comme les implants.

Tout en soulignant que la sécurité du patient reste sa première priorité, l'AFMPS indique dans un communiqué que "chaque incident est un incident de trop. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Le rapport bénéfices-risques de chaque dispositif médical doit être analysé et nous devons nous assurer que les bénéfices pour le patient l'emportent sur les risques."

Pour Sabine Stordeur, du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, il n’y a pas assez de données sur les incidents qui arrivent, mais il y a aussi une absence totale de transparence quant à l’efficacité clinique de certains dispositifs médicaux, dont les implants.

La ministre fédérale à la Santé, Maggie De Block (Open Vld), s'interroge quant à elle sur l'utilité de publier sur le site de l'AFMPS les rapports d'incidents, très techniques. L'Agence et la ministre estiment que l'information autour des implants doit être fournie de manière accessible et lisible, principalement via le médecin.