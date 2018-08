Que prévoit la loi dans le cas du meurtre d'un fonctionnaire de police?

Le meurtre d'un fonctionnaire de police est-il plus sévèrement puni ? La question est relancée par les syndicats policiers après la mort d'un agent de la zone de police des Fagnes dans la nuit de samedi à dimanche, abattu par balle à Spa. Le syndicat libre de la fonction publique (SLFP) réclamait ainsi ce lundi matin plus de fermeté face à de tels faits.

"Quand un membre de ce personnel-là est l'objet de violences, automatiquement, toute élément qui pourrait permettre à un juge de diminuer la sanction pénale doit être évacuée et la sanction doit être maximale et la plus rapide possible", réclame Vincent Gilles, président du SLFP Police.

Circonstance aggravante

Le meurtre d'un policier, comme tout autre acte de violence à son égard, est aujourd'hui déjà pris en compte comme circonstance aggravante, explique pour sa part Thierry Belin, secrétaire national du syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS). "Il n'y a pas de règle chiffrée vis-à-vis de la peine, mais le juge prend compte de ce facteur aggravant qu'est la qualité de fonctionnaire de police de la victime."

"À cet égard, la loi est très détaillée, très précise, poursuit-il. Mais, pour moi, le problème numéro un aujourd'hui, c'est cette justice moribonde qui ne l'applique pas jusqu'au bout. Je ne suis pas pour l'enfermement à tout prix, mais, lorsqu'une sanction est prononcée, elle doit être appliquée. Sinon, c'est tout l'appareil judiciaire qui ne fonctionne pas."

Période de sûreté

Outre la circonstance aggravante, les juges peuvent, depuis le 21 janvier dernier, assortir d'une période de sûreté les condamnations "pour les actes criminels les plus graves, tels que le meurtre de fonctionnaires de police, le terrorisme ou encore l’enlèvement de mineurs", détaille le site Polinfo.be.

Cette période de sûreté permet, comme le réclame Thierry Belin, de "verrouiller" une peine : "Les auteurs condamnés n’ont aucune chance de pouvoir bénéficier d’une mise en liberté provisoire ou d’une libération conditionnelle". Cette période de sûreté n'est toutefois pas automatique. Il s'agit d'une corde supplémentaire à l'arc du juge face à des faits extrêmement graves.