Que gagnent les présidents des partis francophones?

Depuis lundi, Charles Michel est redevenu président du MR en lieu et place d'Olivier Chastel. Charles Michel est président de parti mais il est toujours Premier ministre (démissionnaire). Cela change-t-il quelque chose au niveau de ses rémunérations? La réponse est simple : c'est non. Pour assumer la présidence du MR, Charles Michel ne touchera rien en plus. Olivier Chastel, en tant que président, touchait la même rémunération qu'un ministre. En clair, il touchait son salaire de député augmenté d'un surplus payé par le parti pour atteindre la rémunération d'un ministre.

Chez Ecolo, Jean-Marc Nollet, coprésident depuis le départ de Patrick Dupriez, ne touche rien pour sa nouvelle fonction. Il reçoit uniquement son salaire de député. En revanche, Zakia Khattabi, l'autre coprésidente, qui n'est pas parlementaire, touche du parti un salaire semblable à celui de député.

Au PTB, c'est encore différent : Peter Mertens, le président qui n'a pas de mandat, touche un montant semblable à celui que se garde Raoul Hedebouw : entre 1700 et 2000 euros par mois. C'est une somme payée par le parti pour Peter Mertens.

Enfin, au PS, Elio Di Rupo, qui est aussi député, ne bénéficie d'aucune rémunération pour sa fonction de président. Il en va de même pour Olivier Maingain, président de DéFI qui est aussi député-bourgmestre. Et c'est la même chose pour Maxime Prévot, président du cdH, qui est également député-bourgmestre.