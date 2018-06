Que faisaient-ils ce jour-là ? L'appel du 19 juin, revécu par les politiques

Nous sommes le 19 juin 2017. Il est 13h30. Le président du cdH convoque la presse en urgence. Surprise totale ! Benoît Lutgen ne veut plus gouverner avec son partenaire socialiste à Bruxelles et en Wallonie. "La rupture est nécessaire et doit être immédiate", lance-il à ses troupes. Il appelle les autres partis à le rejoindre.

Quelques minutes plus tôt, le téléphone d'Elio Di Rupo a retenti au boulevard de l'Empereur. En pleine réunion sur le décumul des mandats, le président du PS décroche. Au bout du fil, Benoît Lutgen lui annonce le divorce: "Il m'a dit, je te préviens, j'ai décidé la rupture, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe au gouvernement, je n'ai rien contre toi mais ai décidé la rupture (...). A la seconde-même à laquelle il me dit qu'il tire la prise, j'ai compris que c'était catastrophique".

Au rayon des canapés-lits?

Quelques minutes plus tard, dans un rayon du magasin Ikea de Mons, un autre GSM sonne. C'est celui du président du MR Olivier Chastel. Il n 'y a pas de bureau de parti ce midi-là, le libéral fait ses courses d'aménagement d'intérieur, preuve que la nouvelle était vraiment inattendue. "Vous pensez bien que si j'avais au courant de quoi que ce soit, je ne me serais pas retrouvé là !", dit aujourd'hui le président du MR.

De l'autre côté de l'Atlantique, on retrouve Olivier Maingain. Le président de Défi est à Montréal, dans sa chambre d'hôtel. Il raconte: "Pendant que je prends ma douche, ma femme découvre la nouvelle sur internet". Puis ce sont les journalistes qui l'appellent. Il tombe des nues. Dans les minutes qui suivent il aura aussi droit à son coup de fil lutgenien personnalisé, puis ce sera au tour d'Ecolo.

Zakia Khattabi se revoit décrocher son téléphone. Pour elle, c'était surréaliste. Coup de poker ou trahison ? Ce 19 juin 2017, Benoît Lutgen crée la stupéfaction. "On savait qu'il y avait des tensions", confie le président du MR, "mais rien ne présageait un tel scénario d'autant qu'il ne s'était jamais produit". Ecolo se sent pris en otage et Défi, mis devant le fait accompli.

Rompre, mais pour faire quoi, avec qui?

Dans les heures qui suivent, chacun réfléchit. Olivier Chastel se dit que sa formation a la capacité de faire autre chose. C'est évident pour Elio Di Rupo: "Mettez vous à la place du MR, il ne demande rien, puis on ouvre les portes et les fenêtres, vous pouvez faire partie du gouvernement, venez nommer des ministres, même les plus laïcs ont cru au miracle !" . Zakia Khattabi pense qu' "il faut faire de cette crise une opportunité et rédiger des propositions". Même si on connaît la fin de l'histoire, la co-présidente d'Ecolo dit aujourd'hui: "Nous avons cru à sa communication".

Avant d'aller se coucher ce soir-là, tous se repassent le film de la journée. Olivier Maingain avait le sentiment que rien n'avait été préparé. Pour Ecolo, "ça a été un coup de tête personnel et on a dû tous assumer collectivement dans la foulée". Olivier Chastel avait une petite crainte: "Je me rendais compte qu'on n'était pas à armes égales. J'étais assez angoissé d'être suffisamment préparé à une négociation gouvernementale avec le cdH qui était déjà en place". Pour Elio Di Rupo, "celui qui trahit un jour, trahira toujours".

De son côté, le président du CDH sait lui que les prochains jours seront compliqués. "Il va y avoir des obstacles, je vois les insultes sur les réseaux sociaux, j'aurai des cailloux sur ma tête mais ma conviction est alors aujourd'hui encore plus forte".

Fin juillet, un nouveau gouvernement MR-cdH voit le jour en Wallonie. Pas à Bruxelles, ni à la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'affaire laissera des traces entre PS et cdH. Jusqu'à quand?