Que dit le taux d'abstention aux élections sur notre démocratie ?

Le 26 mai prochain, les citoyens belges exerceront leur droit de vote pour les élections fédérales, régionales et européennes. Et en théorie le vote est obligatoire, sous peine de poursuites. Or, de nombreuses personnes décident de ne pas se rendre dans l'isoloir.

Et il y a deux phénomènes différents dans ce qu'on appelle l'abstentionnisme de manière très large.

Il y a ceux qui ne vont pas voter, "il y a évidemment des gens qui sont morts entre le moment où on a établi les listes et le moment de l'élection, il y a des gens qui peuvent être malades, qui sont à l'étranger pour de bonnes ou de moins bonnes raisons", précise Jean Faniel, directeur du CRISP, le Centre de recherche et d'informations socio-politiques.

Et il y a ceux qui n'expriment pas une voix valable. "Au sein de ces personnes, il y a des gens qui remettent un vote blanc ou un vote nul. C'est là aussi un phénomène qui peut être tout à fait d'une nature variable. Il y a des gens qui vont remettre un vote blanc parce qu'ils ont peur de mal faire. On peut notamment penser aux gens qui ne savent pas lire, qui peuvent se demander s'ils ne feraient pas mieux de ne rien choisir. Il peut y avoir aussi des gens qui ne savent pas que leur vote a été annulé. On peut par exemple supposer qu'aux dernières élections communales et provinciales, quand on est repassé au vote papier dans un certain nombre de communes, on peut imaginer que des gens ont de bonne foi coché plusieurs listes, ce que l'ordinateur les aurait empêchés de faire. Par contre, sur le papier, leur vote a été annulé sans même peut-être qu'ils le sachent", ajoute-t-il.

La "participation nette" dans chaque Région

Pour se rendre compte du phénomène, le CRISP calcule le taux de "participation nette", c'est-à-dire les votes valables par rapport au total des inscrits.

En 2018, "la Wallonie est "tombée" juste en dessous de 80% de la participation nette. Mais par contre, on voit qu'on est à 87% en Flandre. Donc, en Flandre, la participation est traditionnellement meilleure. Et à Bruxelles, elle est encore un peu plus faible qu'en Wallonie. Donc, on voit des écarts régionaux, mais on est effectivement globalement à 15-20% de personnes qui ne votent pas valablement, soit parce qu'elles n'y vont pas, soit parce qu'elles remettent un vote blanc ou un vote qui va être annulé."

Et selon le directeur du CRISP, au cours des dernières années, voir décennies, les votes blancs et nuls sont en hausse et la proportion de personnes qui vont voter est en baisse. "Donc, forcément, la participation nette est en recul tendanciellement."

On peut par exemple observer que les régions frontalières, les communes frontalières, marquent souvent une participation qui est plus faible

Il ajoute: "Ce n'est pas un mouvement brutal, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui quand même dans des proportions qui doivent forcer à réfléchir et qui sont très variables d'un endroit à l'autre — c'est assez frappant — à la fois entre les trois régions, comme je viens de le dire, et à la fois même au sein de certaines régions. On peut par exemple observer que les régions frontalières, les communes frontalières, marquent souvent une participation qui est plus faible. Les communes germanophones connaissent par exemple systématiquement un taux de participation relativement faible ou un taux de votes blancs et nuls élevés. Pour les élections provinciales, c'est très manifeste, mais on sait aussi que la communauté germanophone réclame un peu la sortie de la province de Liège. Donc, là il peut y avoir une motivation presque politique derrière ce geste."

Et plusieurs études posent que ce phénomène est très marqué chez les jeunes. "Ce qui serait intéressant, c'est de voir si dans la durée on va avoir ce phénomène qui va se reproduire ou si, au contraire, les jeunes qui au début ont voté blanc vont ensuite un peu mieux s'y retrouver et vont choisir l'un ou l'autre parti, ou bien si c'est vraiment un phénomène qui est appelé à se reproduire, et donc aussi à s'amplifier à mesure que ces jeunes vont devenir un peu plus âgés, par définition", explique Jean Faniel.

Mettre un visage sur ces chiffres

La VRT a donc décidé de réaliser un documentaire sur ce phénomène qu'est l’abstentionnisme. "Ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est donner un visage aux chiffres, aller voir qui sont... parce qu'on a vu en effet par exemple que dans l'ancien sillon industriel en Wallonie, c'est là où les chiffres ont monté. Donc, on voudrait aller voir qui sont ces personnes et que nous dit justement ce silence, parce qu'il y a des personnes qui vont aux urnes et qui donnent un vote nul ou blanc, donc elles y vont quand même, elles font quand même l'effort, et d'un autre côté on a les personnes qui n'y vont pas."

Leur objectif n'est pas de s'intéresser qu'à la Flandre puisqu'ils vont aussi parcourir les route côté francophone et bruxellois. Et il n'est visiblement pas facile de trouver des abstentionnistes ​​​​​​qui acceptent d'expliquer devant la caméra pourquoi ils décident de ne pas aller voter.

"Ce n'est pas évident parce qu'il y a quand même encore une espèce de tabou. Je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est quand même quelque chose d'intime ou de privé. On ressent quand même qu'il y a peut-être une gêne au début, mais après on voit quand même que les gens ont envie d'expliquer quelque chose, ont envie de s'exprimer. Et on est très curieux de savoir quoi exactement."

"C'est pour ça que je voudrais aussi lancer un appel", insiste-t-elle. "On a créé une adresse électronique qui s'appelle blanco@vrt.be, où les gens peuvent déjà brièvement expliquer pourquoi ils n'ont pas voté ou voté blanc ou nul, et après s'ils laissent leur numéro de téléphone, on les rappelle et on leur parle."