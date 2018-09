Quatre centres wallons pour réfugiés seront prolongés jusqu'en juin 2019

Quatre centres wallons pour réfugiés devaient fermer avant la fin de l'année mais resteront finalement ouverts jusqu'à la fin du mois de juin 2019, écrit samedi L'Avenir. La fermeture des centres de Tournai et Belgrade était programmée le 30 septembre, tandis que ceux de Stockem (Arlon) et Sainte-Ode devaient fermer fin décembre.

Le directeur opérationnel du département "Centres d'accueil Croix-Rouge" en Wallonie précise qu'un accord politique doit être ratifié au conseil des ministres de vendredi prochain à ce sujet. "On a vu que tout d'un coup, le flux de migrants augmentait durant l'été et ce flux reste constant en septembre", explique Katrien Jansseune, porte-parole du secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Theo Francken. "Le gouvernement a donc pris la décision de ralentir partiellement le plan de démantèlement de places d'accueil en collectivité."

Le gouvernement fédéral a décidé de garder sept centres collectifs jusque juin 2019, précise-t-elle.