Quand les "politiques" s'invectivent via les réseaux sociaux

La tension au sein du gouvernement fédéral se propage désormais sur les réseaux sociaux. Tension notamment autour du "dossier" des Soudanais et de sa gestion par le secrétaire d'Etat à l'Asile Theo Francken (N-VA). Ainsi hier, le président des nationalistes, Bart de Wever, en vacances sous le soleil marocain, a réagi sur sa page Facebook aux demandes de démission scandées par des centaines de manifestants à Bruxelles samedi, et à la suggestion de cette même démission par le président du CD&V Wouter Beke vendredi sur les ondes de la VRT.

Réponse de Bart de Wever avec une photo de chameau en plein bâillement: "Je me suis interrogé sur le fait de savoir si Théo devait partir". Et une légende sous le cliché: "... et la caravane passe". Allusion au proverbe "Les chiens aboient, la caravane passe"... Manière surtout de signifier que pour Bart de Wever, l'affaire est close. Pas touche à Théo.