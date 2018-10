Quand le parti d'Erdogan se mêle des élections communales à Genk

L'AKP, parti du président turc Recep Tayip Erdogan, appelle à ne pas voter pour Zuhal Demir, candidate bourgmestre à Genk, dans le Limbourg. Zuhal Demir (N-VA) s'en est expliquée à la VRT. La secrétaire d'Etat fédérale en charge de l'Egalité des chances d'origine turque est la tête de liste N-VA pour les élections communales à Genk où réside une importante communauté turque.

L'appel à ne pas voter pour la candidate nationaliste a été formulé sur la page Facebook officielle de l'AKP en Belgique. Zuhal Demir y est présentée comme une "ennemie de l'Islam et de la Turquie". Le parti islamo-conservateur du président turque affirme également que la N-VA, et Zuhal Demir en particulier attisent "le racisme et l'animosité contre l'Islam en Belgique".

L'AKP appelle donc les habitants de Genk d'origine turque à ne pas voter pour Zuhal Demir, mais bien pour le "parti le plus puissant de Genk". Ce poste s'apparenterait donc à un appel à voter pour le CD&V, parti du bourgmestre actuel de Genk.

Zuhal Demir s'est notamment illustrée ces dernières semaines par ses positions contre le port du voile à l'école. La secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances s'est également opposée publiquement à la création d'une école de confession musulmane à Genk. Zuhal Demir est aussi connue pour sa défense de la communauté kurde dont elle est issue, communauté qui est directement dans le viseur de l'AKP.