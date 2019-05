Quand des politiques flamands, dont Bart De Wever (N-VA), dansent le « Skibidi » à la VRT (vidéo)

Imagineriez-vous Elio Di Rupo, Charles Michel, Maxime Prévot, et Zakia Khattabi danser la Macarena dans un show télévisé électoral pour enfants ? En Flandre, c'est possible ! Bart De Wever, Wouter Beke, Gwendolyn Rutten, et toute la bande des autres présidents de partis néerlandophones, se sont déhanchés chacun, chacune, avec leur propre sens du rythme, dans De Groote Karrewiet Verkiezingsshow.

« Karrewiet », c'est l'équivalent flamand des « Niouzz » de la RTBF : un JT pour enfants. La télévision publique néerlandophone a décidé, pour la première fois, d'organiser pour son jeune public un show électoral. Au menu :une arrivée au volant d'un cuistax fleuri, des interviews en face à face avec les enfants, une préparation de « slime » (une pâte gluante et colorée très appréciée des plus jeunes) et un quizz, dans lequel l'une des questions était « Savez-vous danser le Skibidi ? ».

Le Skibidi, c'est LA danse hype en Flandre. Tous les enfants flamands en connaissent les mouvements. Pour les politiques néerlandophones, c'est moins sûr. Vu d'un œil adulte, la chorégraphie est en tout cas assez surprenante.