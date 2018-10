Quand Charles Michel fait une proposition au patron de la Commission européenne

C’est L’Echo et le Tijd qui ont éventé l’existence de cette lettre, sans avoir pu la lire : le Premier ministre Charles Michel demande au président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker de la souplesse budgétaire pour permettre plus d’investissements.

Un vent favorable nous a remis la lettre : une page, en anglais, et en annexe, une proposition de réforme de la clause d’investissement. Kesako ? En 2015, alors que les budgets des Etats membres sont en grande difficulté, la Commission Juncker, nouvellement établie, souhaite encourager les réformes structurelles et stimuler l’investissement. Et pour ce faire, elle propose plus de flexibilité dans la façon dont le pacte de stabilité est appliqué et la manière dont les Etats membres sont jugés au niveau budgétaire. Bref, si vous investissez, on assouplira les règles. Dans les chiffres, un Etat peut s’écarter temporairement de 0,5% du PIB de sa trajectoire budgétaire. Pas négligeable.

Ce 13 septembre, dans sa lettre à la Commission, Charles Michel propose une révision de cette clause d’investissement, en 9 points. Ceux-ci sont assez techniques, notons que l’écart temporaire du MTO (medium-term budgetary objectives, la trajectoire budgétaire) pourrait grimper à 0,75%, cet écart serait égal aux dépenses nationales d’investissements éligibles, ceux-ci seraient étendus aux projets directement financés par la banque européenne d’investissement, etc.

Protéger le pacte d’investissement … et le budget

Pour Charles Michel, ces investissements "font partie d’une politique renforcée d’augmentation globale de l’investissement, et ainsi, à cause de leur nature et de leur taille, ils ne peuvent raisonnablement s’intégrer dans les perspectives budgétaires actuels." Le bébé du Premier ministre, le pacte d’investissements à 150 milliards présenté début septembre, est évidemment concerné par ce propos. Si le privé apporte largement sa pierre à l’édifice, le public y met également du sien. Et il serait malheureux, estime le Premier, qu’une règle établie en temps de crise ne puisse être modifiée alors que les budgets européens se portent mieux et que l’objectif de ces investissements est "d’induire un impact positif sur une croissance potentielle".

Pour le "16", il s’agit aussi de montrer patte blanche : la Belgique a fait des "efforts substantiels", a "divisé son déficit par trois en trois ans", en "implémentant des réformes structurelles majeures", citant le tax-shift, la réforme de la loi sur la compétitivité de 1996, un renforcement de la flexibilité du marché du travail et la réforme des pensions. C’est à cette aune-là, également, qu’il s’agit de juger l’action du gouvernement belge. Si le budget n’est pas totalement conforme aux attentes, on espère, côté belge, une certaine forme de compréhension.

La réponse de Jean-Claude Juncker est toujours attendue.