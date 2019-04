Qualité de l'air: quelles sont les propositions des partis ?

Le seuil d'information déclenché: le taux de particules fines sur notre pays est trop élevé -... Le taux de particules fines PM10 dans l'air est très élevé, il est supérieur, en moyenne, à 50 microgrammes par mètre cube depuis 24 heures et cela pourrait durer au moins encore 24 heures. "Voilà pourquoi", nous explique Philippe Maetz, de la cellule interrégionale de l'environnement (CELINE), nous avons déclenché le seuil d'information. C'est le premier niveau d'alerte. Cela signifie que nous avertissons la presse et que nous donnons toute une série de recommandations pour limiter la production de ces particules fines PM10, comme éviter le chauffage au bois et les déplacement en voitures, deux sources importantes d'émission de ces particules nocives pour la santé. Nous recommandons aux personnes à risques d'éviter les activités à l'extérieur."