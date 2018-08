Qu'arriverait-il si les provinces étaient supprimées? L'avis d'un constitutionnaliste

Que va-t-il advenir des provinces ? Interrogé sur La Première, le constitutionnaliste de l’ULiège Christian Behrendt rappelle l'origine de ces subdivisions de l'Etat: "Quand on a créé la Belgique en 1831, il y avait trois niveaux de pouvoir : le niveau communal, le niveau provincial et le niveau central. Nous avons depuis lors quand même ajouté les communautés et les régions et nous avons eu une fusion des communes, donc le paysage institutionnel a évolué et il y a aussi le niveau européen qui s’est ajouté. La question peut donc se poser : faut-il encore ce niveau intermédiaire que le niveau provincial ? Et l’Association des provinces wallonne m’a chargé, avec mes collaborateurs, de réfléchir à cette question sans tabou, c’est-à-dire que nous avions vraiment carte blanche. On a pu travailler en toute indépendance".

"Nous avons examiné l'hypothèse d'une disparition des provinces", poursuit-il, "mais il faut bien se rendre compte qu’il y a des difficultés d’ordre pratique pour l’instant et qui résultent de l’existence toujours au sud à la fois de la communauté française et de la Région wallonne. Alors quel est le lien entre la communauté française et la Région wallonne ? D’une part, la coexistence de ces deux-là est la province. La raison est la suivante : vous avez au niveau provincial toute une série d’activités, comme l’enseignement et la culture. L’enseignement provincial c’est un montant de 334 millions d’euros annuels et le budget culturel c’est 97 millions d’euros annuels. Si vous supprimez ce niveau provincial, la question est de savoir qui reprendrait ça. Personne n’imagine que les 10 000 professeurs qui enseignent dans l’enseignement provincial seraient licenciés et que les 100 000 étudiants qui fréquentent l’enseignement provincial soient mis le 1er janvier d’une année à la porte, en disant : 'Désolé, ne revenez pas après les vacances d’hiver, ne revenez plus, l’école n’existe plus'".

Charges financières

"Il faudrait, si on reprenait ces institutions provinciales par un autre niveau de pouvoir, que celui-ci soit compétent matériellement. Au sud, on a toujours le problème au niveau provincial, lorsqu’il gère des matières communautaires. Si la communauté française devait reprendre ces matières, elle devrait alors reprendre les charges financières afférentes et elle n’a pas l’argent pour cela. Et elle n’en a pas l’argent parce qu’elle n’a pas de capacité fiscale, et donc là la province prélève l’argent auprès des contribuables et on pourrait évidemment très bien dire que le contribuable paie quand même in fine. Si on change le niveau de pouvoir, pourquoi est-ce que le contribuable ne peut alors pas payer les impôts à ce niveau de pouvoir ? Nous avons une institution — c’est le canard boiteux de notre système institutionnel belge — qui, à la communauté française, n’a pas de pouvoir fiscal propre. Et donc, dès lors qu’il s’agit de lui transférer les compétences, c’est là que le bât blesse. En revanche, pour prendre des matières qui sont alors d’ordre régional — le tourisme, l’agriculture, le patrimoine classé — là, la province, on peut la dépouiller de ces matières, on peut très bien l'imaginer, et le gouvernement wallon envisage, et nous l’avons dit dans notre étude également, un transfert de ces matières vers la région" poursuit le juriste.

Peut-on imaginer une reprise de compétences des provinces par la Région wallonne? "C’est possible parce que la région a un pouvoir fiscal, donc il n’y a pas de problème. Vers les communes, c’est également possible, mais il faut bien se rendre compte qu’il y a un autre problème, qui est celui de l’absence des péréquations, c’est-à-dire que vous avez une commune dans laquelle fortuitement se trouverait un objet anciennement provincial. Je prends un exemple parlant. Vous avez la toute petite commune d’Hélécine, dans le Brabant wallon, quelques milliers d’habitants seulement, et il y a le domaine provincial d’Hélécine. C’est un château assez imposant. Maintenant, imaginez si vous transfériez ça de la province vers la toute petite commune d’Hélécine. Du jour au lendemain, elle se trouverait avec des charges financières très importantes. Un autre exemple : les écoles provinciales. Si vous dites : 'Transférons cela à la commune qui est celle sur le territoire de laquelle se trouve cette institution provinciale', du coup, du jour au lendemain, vous avez Liège, Charleroi, les grandes villes dans lesquelles vous avez beaucoup d’institutions provinciales qui seraient, avec leurs citoyens, les seules à financer cela, alors que nous le savons, l’enseignement est gratuit. Donc, ça veut dire qu’en principe, vous pouvez scolariser votre enfant sur le dos du contribuable liégeois, carolo ou autre si vous habitez une commune à côté. Et donc, là il y a tout de même des questions de péréquation qui ne sont pas à sous-estimer. Donc, au niveau des provinces, nous parlons d’un budget d’un milliard d’euros annuel. Nous savons qu’en matière d’enseignement, nous sommes à 334 millions et en culture à 97 millions" dit encore Christian Behrendt.