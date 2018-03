Publifin: un duo de délégués spéciaux envoyés par le gouvernement wallon

Le gouvernement wallon n'enverra pas un mais finalement deux délégués spéciaux dans l'intercommunale liégeoise Publifin pour surveiller les évolutions de la structure, a-t-il annoncé jeudi.

L'exécutif a en effet répondu favorablement à la candidature conjointe des deux experts, qualifiés en matière juridique et économico-financière.

Le premier est Alexia Autenne, professeure en droit de l'entreprise à l'UCL et à l'ULB/UMons. Le second est Laurent Gheeraert, professeur en économie et gestion à la Solvay Brussels Schools.

Membres de l'audit de Publifin

Tous deux faisaient partie des treize professeurs d'université qui avaient réalisé l'audit stratégique, économique et financier du groupe Publifin, commandé par la Région wallonne.

Ils seront chargés pendant trois mois d'assister aux réunions des organes de gestion de Publifin et d'informer le gouvernement sur l'évolution du groupe, en vue de l'application des recommandations de la commission d'enquête parlementaire.

Le délégué spécial n'est pas un commissaire spécial qui se substituerait aux organes de gestion. Cette dernière arme fait toutefois partie des mesures de gouvernance dont le gouvernement s'apprête à doter la Région, via des décrets qui viennent d'être adoptés définitivement et doivent désormais être examinés par le parlement.

"Les lignes évoluent au sein du groupe" Publifin, a reconnu le ministre-président wallon Willy Borsus. "Nous verrons à la mi-avril (lorsque les décrets gouvernance auront été promulgués - NDLR) où nous en serons", a-t-il commenté.